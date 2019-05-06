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Adele анонсувала випуск нового альбому

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Adele виповнився 31 рік - фото 1
Adele виповнився 31 рік / instagram

Після гучної новини про розлучення, співачка Adele знову змусила про себе говорити. Вона написала великий пост в Instagram і анонсувала вихід нового альбому.

На своїй сторінці в Instagram Adele написала великий пост про своє 31-річчя, згадавши, що готує новий альбом, який отримає назву 30.

І ще: Adele після розлучення виклала у мережу мем з собою

Саме такий висновок можна зробити, знаючи звичку співачки називати альбом на честь віку, в якому вони були видані. Попередні три альбоми співачки називалися: 19, 21 і 25.

"31... Спасибі, чорт забирай. 30 років стали для мене серйозним випробуванням, але я подолала цю позначку, і я з усіх сил намагаюся винести з неї уроки. Неважливо, як довго ми проживемо, в житті бувають складні періоди. Останні кілька років мене дуже сильно змінили, я продовжую змінюватися і зараз, і це нормально..."

"31 рік стане великим відкриттям для мене, і я постараюся витратити його на себе. Вперше за 10 років я готова приймати навколишній світ. Люди, будьте ласкаві до себе, адже ми всього лише люди, не поспішайте, відкладіть в сторону телефон... Я, нарешті, навчуся любити! Тисяча чортів, 30 буде в стилі драм-н-бас, щоб позлити вас. Вище голову!"

20 квітня 2019 року з'явилася новина про те, що Адель через сім років спільного життя розійшлася з чоловіком, Саймоном Конеккі. Пара виховує шестирічного сина Анджело.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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