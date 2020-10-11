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Коронавірус в Україні: чи можна заразитись COVID-19 на вулиці

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Чи можна заразитись коронавірусом на вулиці - фото 1
Чи можна заразитись коронавірусом на вулиці

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, тому експерти продовжують відповідати на актуальні та важливі питання українців щодо COVID-19. Цього разу пояснили, чи можна заразитись під час прогулянки.

Лікар-епідеміолог Катерина Сояк з Національної експертної групи інфекційного контролю (NEGIC) повідомили, які шанси занедужати на коронавірус через прогулянки на свіжому повітрі. За її словами, на вулиці не обов'язково постійно перебувати у масці.

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"У масці ми перебуваємо лише у тих місцях, де неможливо тримати дистанцію. На вулиці тримати дистанцію можна з іншими людьми, тому на вулиці у нас мінімальні ризики захворіти. І вірус дуже швидко розсіюється у зовнішньому середовищі, не формується його достатня концентрація, щоб хтось заразився. Тому спілкування з кимось на вулиці не розцінюється як ризиковане", – наголосила вона.

Тим час перебування у закритих приміщеннях з поганою вентиляцією загрожує дуже високими ризиками зараження. Тому краще не перебувати в таких закладах чи установах довго навіть у масці.

Коронавірус в Україні: чи можна заразитись COVID-19 на вулиці - фото 429769

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Джерело: ТСН
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