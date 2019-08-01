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Acura відродить спортивну лінійку Type S

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Acura незабаром покаже свій потужний седан Type S - фото 1
Acura незабаром покаже свій потужний седан Type S

Компанія Acura опублікувала тизер шоу-кара Type S. Судячи з короткого ролика, мова йде про новенький седан. Зарубіжні ЗМІ припускають, що новинка віщує TLX наступного покоління і відродження спортивної лінійки Type S.

Про те, що зі зміною покоління TLX може отримати "заряджену" версію Type S, говорили ще у 2016 році. Тоді Honda, що володіє брендом Acura, зареєструвала товарний знак "TLX Type S". Швидше за все, від стандартного седана "гаряча" модифікація буде відрізнятися не тільки спортивним дизайном екстер'єру й інтер'єру, але і потужнішими силовими агрегатами.

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Що ж стосується концепту Type S, то подробиць про нього поки немає. Швидше за все, він дебютує 15 серпня у рамках Monterey Car Week, тоді ж у компанії розсекретять і технічні характеристики.

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Джерело: Honda News
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