На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Acura відродить спортивну лінійку Type S
-
- 8
Компанія Acura опублікувала тизер шоу-кара Type S. Судячи з короткого ролика, мова йде про новенький седан. Зарубіжні ЗМІ припускають, що новинка віщує TLX наступного покоління і відродження спортивної лінійки Type S.
Про те, що зі зміною покоління TLX може отримати "заряджену" версію Type S, говорили ще у 2016 році. Тоді Honda, що володіє брендом Acura, зареєструвала товарний знак "TLX Type S". Швидше за все, від стандартного седана "гаряча" модифікація буде відрізнятися не тільки спортивним дизайном екстер'єру й інтер'єру, але і потужнішими силовими агрегатами.
І ще: У електрокарах Tesla з'являться Netflix і YouTube
Що ж стосується концепту Type S, то подробиць про нього поки немає. Швидше за все, він дебютує 15 серпня у рамках Monterey Car Week, тоді ж у компанії розсекретять і технічні характеристики.
Читайте також: Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan
-
20:44Рідкісну книжку про Гаррі Поттера продали за шалені гроші
-
20:24У мережі з'явилися якісні рендери смарт-годинника Samsung Galaxy Watch Active 2
-
19:55Як підвищити продуктивність на роботі за лічені хвилини: прості поради
-
19:32Лікарі розповіли, коли найкраще чистити зуби
-
19:15107-річна американка розкрила секрет довголіття: ви будете здивовані
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:53Максимум продуктивності: Samsung представила топовий планшет Galaxy Tab S6
-
18:36Леся Нікітюк похизувалася пружними сідницями: спокусливе фото
-
18:24Ось чому медики рекомендують пити один бокал червоного вина на день
-
18:11Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть
-
18:00Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення
-
17:50Acura відродить спортивну лінійку Type S
-
17:33Привітання з Днем ангела Іллі 2019: побажання і картинки на іменини
-
17:22Lana Del Rey розповіла про новий альбом, а також заінтригувала його обкладинкою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:51В австрійській бібліотеці знайшли фрагмент середньовічної поеми про вульву, яка говорить
-
16:22Щось пішло не так: Xiaomi знову обдурила користувачів
-
16:05ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!
-
15:55Науковці назвали фактор, який негативно впливає на ваш сон
-
15:24Реальний рекорд: британець просидів у в'язниці цілих 50 хвилин
-
15:13А що тепер? Генрі Кавілл зізнався, як отримав роль Відьмака
-
14:54Open Men’s Division: українська футбольна команда Tryzub стала новим чемпіоном
-
14:41Як зменшити ризики погіршення слуху: поради медиків
-
14:26Унікальний смартфон Nokia 9 PureView розібрали: те, що виявилося всередині розчаровує
-
14:15Гонитва Місяця: у NASA показали захопливе відео з орбіти
-
19:55Як підвищити продуктивність на роботі за лічені хвилини: прості поради
-
18:00Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення
-
16:05ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!
-
13:52Застеляйте ліжко: 5 книг про речі, які можуть змінити ваше життя
-
12:25Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у серпні
-
11:06Гороскоп на серпень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
09:55Ірландець: трейлер нового фільму з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро
-
07:15Погода в Україні 1 серпня: різке похолодання накриє країну
- 31 липня
-
22:18Науковці підрахували, скільки людей одержимі сексом
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
-
17:30Олег Винник відзначає 46-річчя: як змінювався кумир українок
-
16:05Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?
-
14:10Як позбутися від грудочок на улюбленому одязі: 7 найпростіших способів
-
12:15Нові фільми серпня 2019: найкрутіші прем'єри місяця
-
11:10Олег Винник – повелитель вовчиць: найприкольніші меми з іменинником
-
09:26Найкращі пісні твого настрою: плейлист популярної музики для роботи
-
07:15Науковці назвали чітку ознаку професійного вигорання
- 30 липня
-
22:21Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм
-
19:32Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
-
17:21Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
-
16:30Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку
-
14:30Тест: Який ти друг
-
12:10Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
-
10:55Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя
-
07:14Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає