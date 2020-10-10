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Acura показала інтер'єр свого нового флагманського кросовера

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Acura MDX покажуть 14 жовтня - фото 1
Acura MDX покажуть 14 жовтня

Тиждень тому Acura анонсувала новий MDX і дозволила усім оцінити його зовнішній вигляд у невеликому відео. Тепер розповіла і про салон, супроводивши короткий прес-реліз черговою порцією тизерів.

У четвертому поколінні позашляховик отримає цифрові прилади Acura Precision Cockpit, широкий окремий дисплей мультимедійної системи, преміальну акустику ELS Studio з 25 динаміками та вбудованим підсвічуванням, нові, "скульптурніші" сидіння з багаторежимною функцією масажу для першого ряду. В обробці будуть використані деревина з відкритими порами і шкіра з французьким швом.

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Компанія каже, що зробила "квантовий стрибок" у сфері дизайну інтер'єру, якості виконання та преміальних технологій. І це дійсно так: якщо порівнювати з Acura MDX третьої генерації, який вийшов ще у 2013 році. За фактом же салон нового позашляховика практично повністю змалювали з нового седана TLX, який дебютував у кінці цієї весни.

Acura показала інтер'єр свого нового флагманського кросовера - фото 429732
Acura показала інтер'єр свого нового флагманського кросовера - фото 429731
Acura показала інтер'єр свого нового флагманського кросовера - фото 429733

Повністю четвертий MDX розсекретять на наступному тижні, 14 жовтня. Поки – лише як прототип, але якщо судити по інших шоу-карах Honda і Acura, які мали аналогічний статус, серійна версія буде майже такою ж.

Acura показала інтер'єр свого нового флагманського кросовера - фото 429728
Acura показала інтер'єр свого нового флагманського кросовера - фото 429730
Acura показала інтер'єр свого нового флагманського кросовера - фото 429729

Підтверджено, що зі зміною поколінь розкішний позашляховик стане довшим, ширшим і нижчим. Мотори, ймовірно, запозичать у того ж TLX, у тому числі – для "зарядженого" MDX Type S, який вийде на американський ринок ближче до 2022 року.

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Джерело: Motor1
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