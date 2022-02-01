Acura Integra: салон відродженої легенди розкрили на фото

Компанія Acura вперше представила відроджену Integra з доопрацьованим салоном. До цього модель демонстрували у передсерійному вигляді та з затемненими вікнами.

Цього ж разу публіка мала можливість розглянути інтер'єр Integra і зробити фотографії, які потім були опубліковані в соціальних мережах, пише caranddriver.

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Прем'єра Acura Integra, відродженої через 15 років, відбулася ще наприкінці минулого року. Тоді марка продемонструвала передсерійний зразок ліфтбека, побудованого на базі Honda Civic одинадцятого покоління. Новинка отримала мотор від "зарядженого" Civic Si, що розвиває 203 кінські сили. Агрегат працює у тандемі з варіатором, проте для ентузіастів пообіцяли шестиступеневу механічну коробку передач.

При цьому крісла в Integra інші, відрізняються і оздоблювальні матеріали. За попередніми даними, ціни на Integra будуть починатися від 30 тисяч доларів, тоді як Civic коштує від 23 365.

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