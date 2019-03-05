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8 березня Серіал Школа

Абсолютно голі: у Великобританії пасажири атракціону встановили несподіваний рекорд

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Майже 2 сотні людей проїхалися голими - фото 1
Майже 2 сотні людей проїхалися голими

Майже дві сотні осіб без одягу одночасно проїхалися на американських гірках. Така витівка дозволила їм встановити рекорд!

У тематичному парку Pleasure Beach британського міста Блекпул встановлений світовий рекорд з-поміж голих людей, які одночасно проїхалися на американських гірках.

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Відразу 195 сміливців попри те, що температура повітря в той день становила лише десять градусів вище нуля за Цельсієм, проїхалися голими на гірках.

Абсолютно голі: у Великобританії пасажири атракціону встановили несподіваний рекорд - фото 311807

Захід організувала організація British Naturism ("Британський натурізм"), що пропагує нудизм як здоровий спосіб життя. Взяти участь в ньому можна було як членам організації, так і будь-кому охочому, хто пройшов реєстрацію на "голий заїзд".

Абсолютно голі: у Великобританії пасажири атракціону встановили несподіваний рекорд - фото 311809

Попередній рекорд був встановлений у 2010 році в британському місті Саутенд-он-Сі. Тоді число голих любителів американських гірок склало 102 людини.

Абсолютно голі: у Великобританії пасажири атракціону встановили несподіваний рекорд - фото 311808

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Джерело: thesun
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