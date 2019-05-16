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Абсолютний рекорд: картину Клода Моне продали за шалені гроші

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Ім'я нового власника картини не повідомляється - фото 1
Ім'я нового власника картини не повідомляється

Полотно французького художника-імпресіоніста Клода Моне продали за суму, яка просто не вкладається в голові. На аукціоні Sotheby's, в Нью-Йорку, за його картину віддали 110,7 мільйона доларів США.

Полотно з серії "Копиця сіна", намальоване ще у 1890 році, пішло з молотка за приголомшливу суму. Зауважимо, що це майже вдвічі більше стартової ціни полотна, що зробило картину найдорожчою роботою художника.

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Попередній власник полотна придбав його за 2,5 мільйона доларів у 1986 році. До цього найдорожчою картиною Моне була "Латаття в кольорі". У 2018 році вона пішла з молотка за 84,7 мільйона доларів.

Картину продали за понад 110 мільйонів доларів - фото 327959

Представники аукціонного дому повідомляють, що рекордна картина Моне увійшла до десятки найдорожчих робіт, які коли-небудь були продані на аукціоні (посідає 9 місце).

Ім'я нового власника поки не називається.

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Джерело: sothebys
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