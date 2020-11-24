Абсолютний рекорд: 16-річна дівчинка набрала 100 мільйонів підписників у TikTok

Юна американка Чарлі Дамеліо протягом півтора року змогла набрати 100 мільйонів шанувальників у TikTok. Це абсолютний рекорд.

Чарлі займається танцями і знімає відповідні відео. Популярність дівчини у соцмережі забезпечила не тільки відмінна хореографія, а й те, що їй вдалося стати "законодавцем" трендів.

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Як зізнається сама Чарлі, особливих зусиль вона не докладала. Просто так сталося, що один з її роликів став вірусним, а потім – понеслося. Тепер користувачі, які самі знімають трендові відео, автоматично підписуються на Чарлі, в надії, що їхні шедеври теж потраплять в "рекомендовані".

Крім цього, Чарлі Дамеліо розвиває і власний YouTube-канал, збирається написати книгу про себе і свою сім'ю, члени якої теж стали блогерами.

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