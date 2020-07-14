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А якщо світ – це торт? Мережу захопили меми про нову конспірологічну теорію

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Меми про торт - фото 1
Меми про торт / medialeaks

Просто зараз у мережі зароджується нова теорія змови: а що, коли реальності не існує, а все навколо – це просто один великий торт? Користувачі впевнені: насправді десертом можуть бути навіть люди, а вбивці в фільмах лише намагалися дізнатись, чи це так.

Почалося все з чотирихвилинного відео, яке опублікувало видання BuzzFeed Tasty. У ньому турецька кондитерка Туба Гекіл нарізає взуття, туалетний папір, рослини в горщиках, піцу і кокоси. Але все це зовсім не те, чим здається! Річ у тому, що Гекіл робить дуже реалістичні торти найрізноманітніших форм.

Це цікаво: Дівчина пережила одразу всі емоції через торт

Дивіться самі:

Куряча ніжка – зовсім не куряча ніжка!

А гаманець – НЕ гаманець...

Реалістичні торти-обманки спонукали користувачів задуматися: якщо речі, які не виглядають як торт, у результаті виявляються тортом, то як взагалі можна довіряти власним очам. Можливо, навіть ніж – це торт!

То невже весь світ – це торт?

Слідом за прозрінням прийшла параноя. Як дізнатися, що річ – це річ, а не торт?

І як довести друзям, що ти не торт?!

Можливо, Джоффрі просто хотів дізнатися, чи Нед Старк – торт

А ви торт чи ні?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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