А якщо світ – це торт? Мережу захопили меми про нову конспірологічну теорію

Просто зараз у мережі зароджується нова теорія змови: а що, коли реальності не існує, а все навколо – це просто один великий торт? Користувачі впевнені: насправді десертом можуть бути навіть люди, а вбивці в фільмах лише намагалися дізнатись, чи це так.

Почалося все з чотирихвилинного відео, яке опублікувало видання BuzzFeed Tasty. У ньому турецька кондитерка Туба Гекіл нарізає взуття, туалетний папір, рослини в горщиках, піцу і кокоси. Але все це зовсім не те, чим здається! Річ у тому, що Гекіл робить дуже реалістичні торти найрізноманітніших форм.

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Куряча ніжка – зовсім не куряча ніжка!

А гаманець – НЕ гаманець...

Реалістичні торти-обманки спонукали користувачів задуматися: якщо речі, які не виглядають як торт, у результаті виявляються тортом, то як взагалі можна довіряти власним очам. Можливо, навіть ніж – це торт!

То невже весь світ – це торт?

cake memes have me feeling like pic.twitter.com/y6IQkt5DL3 — audacious hack (@PuddiCure) July 12, 2020

We live inside a cake. pic.twitter.com/CLlCK7PHpf — Lynchsplaining (@Lynchsplaining) July 13, 2020

Слідом за прозрінням прийшла параноя. Як дізнатися, що річ – це річ, а не торт?

any finger that rts will be blessed by wealth next weekend pic.twitter.com/22y8r396Ye — barbianaaa mammoth // follow limit // like limit (@BarbianaPink) July 8, 2020

І як довести друзям, що ти не торт?!

Me proving to my friends that I'm not cake even though they never asked me to pic.twitter.com/M0P4uphzDQ — Josh Johnson* (@JoshtheSandwich) July 12, 2020

Можливо, Джоффрі просто хотів дізнатися, чи Нед Старк – торт

Joffrey just wanted to know if Ned Stark was cake pic.twitter.com/xRCJEqM7py — M. (@4PFMo_) July 12, 2020

А ви торт чи ні?

“R u cake yes or no” pic.twitter.com/CrEcyRznUF — TZE THEE CHUN (@thetzechun) July 12, 2020

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