А кулер таки працює: прозора версія Nubia Red Magic 5G показала особливість новинки

Nubia Red Magic 5G був випущений кілька місяців тому, але досі викликає неабияку цікавість. Не в останню чергу це заслуга вбудованого кулера, який недавно при розбиранні смартфона вивчив Зак Нільсон.

Тепер з'явилося відео, яке наочно демонструє роботу настільки нетипової для мобільних пристроїв системи охолодження.

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У представленому відео показано, як кулер затягує дим з одного боку корпусу смартфона і видуває з іншого, пропускаючи його через ключові компоненти всередині. Таким чином здійснюється додаткове охолодження пристрою за допомогою холодного повітря ззовні. Як заявляє компанія, кулер здатний робити до 15 тисяч обертів на хвилину на максимальному рівні продуктивності.

Крім просунутої системи охолодження, Nubia Red Magic 5G відрізняється флагманським процесором Snapdragon 865 з підтримкою 5G, екраном з частотою оновлення 144 Гц, додатковими сенсорними кнопками для управління в іграх на бічних гранях і підтримкою швидкої зарядки потужністю 55 Вт.

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