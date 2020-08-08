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А хлопчик то виріс: дивіться, як змінився головний герой Стюарта Літтла

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Герою фільму "Стюарт Літтл" уже 29 років - фото 1
Герою фільму "Стюарт Літтл" уже 29 років

Усі ми знаємо чудовий дитячий фільм "Стюарт Літтл". Там і відмінна гра Х'ю Лорі з Джиною Девіс, і озвучка Майкла Джея Фокса, і сценарій від М. Найта Ш'ямалана. Та й бюджет у картини був величезний, що в підсумку призвело до номінації на "Оскар" в категорії "Кращі візуальні ефекти".

І, звичайно ж, багатьом запам'ятався милий головний герой Джордж Літтл, якого грав юний Джонатан Ліпнікі. В кінці 90-х він здобув популярність за роль у фільмі "Джеррі Маґвайр" з Томом Крузом, а потім брав участь у декількох великих проєктах.

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Так ось, хлопчик виріс, і тепер його досить складно впізнати. Зараз він знімається в невеликих проєктах, але стежити за ним можна в Instagram.

Крім фотографій зі своїм собакою і моментів з повсякденного життя, Джонатан часто показує свої тренування: у нього є чорний пояс з бразильського джиу-джитсу, а ще він практикує тайський бокс.

Загалом, малий так нормально виріс. І дорослішання зробило його ще симпатичнішим і харизматичнішим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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