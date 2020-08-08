На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
А хлопчик то виріс: дивіться, як змінився головний герой Стюарта Літтла
-
- 31
Усі ми знаємо чудовий дитячий фільм "Стюарт Літтл". Там і відмінна гра Х'ю Лорі з Джиною Девіс, і озвучка Майкла Джея Фокса, і сценарій від М. Найта Ш'ямалана. Та й бюджет у картини був величезний, що в підсумку призвело до номінації на "Оскар" в категорії "Кращі візуальні ефекти".
І, звичайно ж, багатьом запам'ятався милий головний герой Джордж Літтл, якого грав юний Джонатан Ліпнікі. В кінці 90-х він здобув популярність за роль у фільмі "Джеррі Маґвайр" з Томом Крузом, а потім брав участь у декількох великих проєктах.
Дивіться також: Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
Так ось, хлопчик виріс, і тепер його досить складно впізнати. Зараз він знімається в невеликих проєктах, але стежити за ним можна в Instagram.
Крім фотографій зі своїм собакою і моментів з повсякденного життя, Джонатан часто показує свої тренування: у нього є чорний пояс з бразильського джиу-джитсу, а ще він практикує тайський бокс.
Загалом, малий так нормально виріс. І дорослішання зробило його ще симпатичнішим і харизматичнішим.
Читайте також: Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
21:53Науковці пояснили, чому чоловіки не схильні звертатися до лікарів
-
21:24Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
-
21:009 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43А хлопчик то виріс: дивіться, як змінився головний герой Стюарта Літтла
-
20:19Маленький, але сильний: електричний Smart протягнув на тросі три пікапи
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:51HUAWEI Mate 40 стане останнім смартфоном на базі нового процесора Kirin
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
18:49Кіт, який працював у МЗС Британії, пішов на пенсію: чим він тепер займатиметься
-
18:21Середньовіччя в дії: у Тоскані бари й ресторани продають їжу та напої через "винні вікна"
-
18:00Гороскоп на 9 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Фактори, які послаблюють наш імунітет: і це не регулярне миття рук і прибирання
-
17:17Третій день: дивіться моторошний трейлер нового серіалу з Джудом Лоу
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:18Глава OnePlus власноруч зібрав новий бюджетник компанії: відео
-
15:475 дрібниць, які надзвичайно важливі для кожного чоловіка
-
15:17Як приготувати ідеальний пишний бісквіт для тортів
-
14:46Сім'я продала пікап Chevrolet за 75 доларів, а через 44 роки купила його за ту ж суму
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
14:10NASA опублікувало вражаючі супутникові знімки канадських льодовиків
-
13:44Лухарі стайл: ревізор Філонова показала яскраве фото в Instagram
-
13:13Ці смаколики здатні погіршити настрій і фігуру
-
12:46Три найупертіших знаків Зодіаку
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
21:24Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
11:50Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
-
09:21Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня
-
07:13Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня