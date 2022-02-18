"А де кубики?": Девід Бекхем на новому чорно-білому фото засвітив численні тату

Британський ексфутболіст Девід Бекхем поділився новим знімком зі свого повсякденного життя. Його шанувальники залишилися у захваті від кадру!

Легенда збірної Англії Девід Бекхем за свою кар'єру досяг багато чого, як на футбольному полі, так і за його межами. Окрема сторона його життя, яка точно заслуговує на увагу, – татуювання. Ними футболіст й похизувався на одному з недавніх фото в інстаграмі.

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Зокрема 46-річний спортсмен продемонстрував свої численні татуювання. Сам знімок Бекхем підписав так:

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Фоловери ж почали активно коментувати новий кадр: хтось захоплювався зовнішнім виглядом футболіста, а хтось не побачив кубиків пресу на його тілі. "Красунчик", "З кожним роком стає все кращим і кращим", "Взагалі не старіє", "А де кубики?", "Король", "Який же він класний", – пишуть у мережі.

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