Проєкт "Шукай": у Києві відкрили нову мініскульптуру Княгині Ольги

В українській столиці, в межах проєкту "Шукай!", відкрили нову мініскульптуру. Вона присвячена княгині Ользі – рішучій правительці, сміливій, відданій своїй землі та родині лідерці.

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За словами авторки проєкту Юлії Бевзенко, ця мініскульптура розкриває головний секрет пам’ятника княгині Ользі, що на Михайлівській площі в Києві.

Я хочу, щоб жінки – чи то зовсім юні дівчата, чи поважні пані, наші подруги, сестри, доньки й матері – приходили до Ольги за силою і рішучістю, щоб вони відчували, що ніколи не самотні. Я хочу, щоб вони завжди були свідомі свого права на свободу, своєї здатності діяти та боротися, – наголосила авторка проєкту "Шукай!" Юлія Бевзенко.

На сторінці проєкту у Facebook розповідається, що у 1911 році Київський відділ військово-історичного товариства замовив скульптору Івану Кавалерідзе пам’ятник княгині Ользі. Він створив її з мечем у руках. Однак цей образ збентежив митрополита Київського і Галицького Флавіана, й автору наказали "приборкати" жінку: меч прибрати, а в руки натомість укласти хрест. Скульптор на позір виконав побажання замовників.

Мініскульптура Княгині Ольги / Проєкт "Шукай"

Але, як людина творча, він знайшов спосіб зберегти свій первісний задум: не відібрав в Ольги меч, а сховав його їй під плащ. У своїх спогадах скульптор натякнув, що саме про це свідчить поза Ольги, яка лівою рукою міцно стискає край плаща. За цю зухвалість його не було запрошено на відкриття пам’ятки. Наша ж мініскульптура повертає княгині її законну зброю і нагадує, що кожна українка – це Ольга, у кожної з нас свій меч. Причому ним може бути й усмішка, і значуща мовчанка, і влучне слово, і вчасна дія, – зазначили в проєкті "Шукай!".

Меценатом скульптури став Дмитро Синенко, який поділився тим, що війна віддаляє його від коханої, і в такий спосіб він хоче нагадати їй про її силу та висловити вдячність, а водночас і кожній жінці, яка в цей час захищає своїх дітей, свою країну, а нерідко й чоловіків.

Мініскульптура Княгині Ольги / Проєкт "Шукай"

Мініскульптуру можна побачити на вулиці Велика Житомирська, 2, фасад Дипломатичної академії України, Михайлівська площа.

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