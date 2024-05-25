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Проєкт "Шукай": у Києві відкрили нову мініскульптуру Княгині Ольги
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В українській столиці, в межах проєкту "Шукай!", відкрили нову мініскульптуру. Вона присвячена княгині Ользі – рішучій правительці, сміливій, відданій своїй землі та родині лідерці.
Презентували новий артоб'єкт 23 травня у Шевченківському районі столиці.
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За словами авторки проєкту Юлії Бевзенко, ця мініскульптура розкриває головний секрет пам’ятника княгині Ользі, що на Михайлівській площі в Києві.
Я хочу, щоб жінки – чи то зовсім юні дівчата, чи поважні пані, наші подруги, сестри, доньки й матері – приходили до Ольги за силою і рішучістю, щоб вони відчували, що ніколи не самотні. Я хочу, щоб вони завжди були свідомі свого права на свободу, своєї здатності діяти та боротися, – наголосила авторка проєкту "Шукай!" Юлія Бевзенко.
На сторінці проєкту у Facebook розповідається, що у 1911 році Київський відділ військово-історичного товариства замовив скульптору Івану Кавалерідзе пам’ятник княгині Ользі. Він створив її з мечем у руках. Однак цей образ збентежив митрополита Київського і Галицького Флавіана, й автору наказали "приборкати" жінку: меч прибрати, а в руки натомість укласти хрест. Скульптор на позір виконав побажання замовників.
Але, як людина творча, він знайшов спосіб зберегти свій первісний задум: не відібрав в Ольги меч, а сховав його їй під плащ. У своїх спогадах скульптор натякнув, що саме про це свідчить поза Ольги, яка лівою рукою міцно стискає край плаща. За цю зухвалість його не було запрошено на відкриття пам’ятки. Наша ж мініскульптура повертає княгині її законну зброю і нагадує, що кожна українка – це Ольга, у кожної з нас свій меч. Причому ним може бути й усмішка, і значуща мовчанка, і влучне слово, і вчасна дія, – зазначили в проєкті "Шукай!".
Меценатом скульптури став Дмитро Синенко, який поділився тим, що війна віддаляє його від коханої, і в такий спосіб він хоче нагадати їй про її силу та висловити вдячність, а водночас і кожній жінці, яка в цей час захищає своїх дітей, свою країну, а нерідко й чоловіків.
Мініскульптуру можна побачити на вулиці Велика Житомирська, 2, фасад Дипломатичної академії України, Михайлівська площа.
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