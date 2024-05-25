112 картин з колекції Медведчука передадуть до Національного художнього музею

Експерти-мистецтвознавці визнали 112 картин із колекції Віктора Медведчука, заарештованої в межах кримінального провадження, такими, що мають історичну та культурну цінність. Процедуру їх продажу зупинять та передадуть до Національного художнього музею для збереження.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них – 112 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність.

Під час наступного засідання конкурсної комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження, – зазначено в повідомленні АРМА.

Твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик “Прозорро.Продажі”. Кошти від реалізації – поповнять бюджет України.

Картини з колекції Медведчука / АРМА

Нагадаємо, ці картини раніше належали колаборанту та зраднику Віктору Медведчуку та були арештовані в рамках кримінального провадження. Пізніше рішенням суду їх було передано на реалізацію в АРМА.

19 квітня, АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж, за ініціативи Нацагентства, для збереження культурної спадщини України, до огляду картин було ініційовано залучення експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

Картини з колекції Медведчука / АРМА

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