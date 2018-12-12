Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Фотограф показав, як вирощують чай в Індії

  • 27
Плантації чаю – це приватна територія - фото 1
Плантації чаю – це приватна територія / bagdady

Індія – на другому місці у світі за виробництвом і експортом чаю. Як це відбувається, дивіться нижче!

Виробництво чаю в Індії почалося в 1863 році, після того, як англійська Східно-Індійська компанія привезла в Індію чайні кущі з Китаю.

І ще: Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото

Для гарного росту чаю необхідний теплий клімат з достатньою кількістю вологи. Тому більшість чайних плантацій знаходиться в гірській частині районів з тропічним і субтропічним кліматом. Дерева на плантаціях - це ті ж чайні кущі, спеціально залишені для створення тіні. Якщо чайний кущ не обробляти, то він виростає в дерево.

Плантації – це приватна територія, по якій просто так гуляти не рекомендують. Багато хто порівнює плантації з лабіринтом. Але майже всюди чай висаджений рівними лініями, адже так зручніше ходити і збирати свіже листя.

Фотограф показав, як вирощують чай в Індії - фото 294808

Фотограф показав, як вирощують чай в Індії - фото 294809

Фотограф показав, як вирощують чай в Індії - фото 294810

Фотограф показав, як вирощують чай в Індії - фото 294811

Фотограф показав, як вирощують чай в Індії - фото 294814

Фотограф показав, як вирощують чай в Індії - фото 294815

Фотограф показав, як вирощують чай в Індії - фото 294812

Фотограф показав, як вирощують чай в Індії - фото 294813

Читайте також: Туреччина у несезон: корисні поради та лайфхаки для мандрівників

Джерело: bagdady
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2271
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3973
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 888143
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво