Фотограф показав, як вирощують чай в Індії

Індія – на другому місці у світі за виробництвом і експортом чаю. Як це відбувається, дивіться нижче!

Виробництво чаю в Індії почалося в 1863 році, після того, як англійська Східно-Індійська компанія привезла в Індію чайні кущі з Китаю.

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Для гарного росту чаю необхідний теплий клімат з достатньою кількістю вологи. Тому більшість чайних плантацій знаходиться в гірській частині районів з тропічним і субтропічним кліматом. Дерева на плантаціях - це ті ж чайні кущі, спеціально залишені для створення тіні. Якщо чайний кущ не обробляти, то він виростає в дерево.

Плантації – це приватна територія, по якій просто так гуляти не рекомендують. Багато хто порівнює плантації з лабіринтом. Але майже всюди чай висаджений рівними лініями, адже так зручніше ходити і збирати свіже листя.

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