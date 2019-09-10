95-річні двійнята розкрили секрет довголіття: ви будете вражені

Знайомтесь, це Ліліан Кокс і Доріс Хобдей. Цим харизматичним панянкам уже 95, але вражає не так вік, як секрет його досягнення. Найстарші двійнята Великобританії розповіли, що ж дозволило прожити їм довге та щасливе життя.

Ліліан Кокс і Доріс Хобдей стверджують, що дожили до свого віку завдяки відсутності сексу та пиву "Гіннесс".

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Жінки, які стали знаменитими в соцмережах, з'явилися в ефірі ранкового шоу на каналі ITV. Їх запитали, як на довголіття впливає утримання від сексу, на що Доріс відповіла:

Ну, у мене немає чоловіка!.

Також відомо, що Ліліан і Доріс – палкі шанувальниці творчості Джейсона Стейтема. На своїй сторінці в Facebook вони розповідали, що ходили на новий "Форсаж" і в захваті від актора.

Він фантастичний. Хороший хлопець, – сказала Доріс.

Сестри народилися у 1924 році в Бірмінгемі. Пізніше вони переїхали в Тіптон і досі там живуть. Повідомляється, що Доріс була щаслива в шлюбі 65 років, але у них з чоловіком не було дітей. Ліліан виховала п'ятьох дітей. Тепер у неї 13 онуків і 19 правнуків.

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