95-річна жінка попросила Nintendo відремонтувати її Game Boy: вчинок компанії вразив

І хоч Nintendo не має славу найдоброзичливішої компанії у світі, її японський офіс відомий відмінною роботою з клієнтами. Нещодавно в одній з місцевих газет з'явилася історія про те, як компанія знайшла для 95-річної жінки-геймера нову Game Boy – стару консоль полагодити було вже неможливо.

Лист з незвичайним проханням також опублікували у Twitter.

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У цьому самому листі донька пенсіонерки-геймера – Куніко Цусака – розповідає, як її мати любила грати в Tetris на Game Boy, але в якийсь момент консоль зламалася, а знайти нову в магазинах або полагодити стару у них не вийшло. Як виявилося, це була вже третя система, яку придбала 95-річна фанатка Nintendo.

Вирішення проблеми підказав її онук, який нахвалював "божественну" клієнтську підтримку компанії. Куніко вирішила написати реальний лист тільки з тієї причини, що в японській мові слова "божественний" і "паперовий" співзвучні. У підсумку вона відправила в офіс Nintendo конверт зі зламаною Game Boy і проханням полагодити її. У відповідь вона отримала абсолютно нову консоль, яку заледве знайшли на складі, а також побажання здоров'я для 95-річної геймерки.

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Цю історію Куніко Цусака розповіла вже після смерті матері, яка прожила ще чотири роки після того випадку. Вона без тіні іронії додала, що бабуся-геймер напевно як і раніше дякує службі підтримки Nintendo з небес.

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