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94-річний британський ведучий побив рекорд в Instagram

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Девід Аттенборо - фото 1
Девід Аттенборо / digitalspy

Відомий телеведучий і натураліст Девід Аттенборо у свої 94 роки вирішив освоїти Instagram і просто підірвав соціальну мережу своєю появою!

Натовп шанувальників миттєво підписався на його сторінку, чим допоміг йому потрапити до Книги рекордів Гіннесса.

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Відомо, що за 4 години і 44 хвилини після реєстрації в соцмережі, популярний ведучий зумів набрати свій перший мільйон фоловерів і тим самим встановив новий рекорд. Він обійшов голлівудську актрису, зірку серіалу Друзі Дженніфер Еністон, яка зареєструвалася в Instagram в кінці минулого року, і зібрала перший мільйон фоловерів за 5 годин і 16 хвилин. Від такого ажіотажу соціальна мережа на який час "зламалася", що підтвердили в самій пресслужбі Instagram.

За життям 94-річного Девіда Аттенборо наразі стежать 4,6 млн шанувальників, а на його сторінці поки всього 5 публікацій. Дебют натураліста в соціальній мережі пов'язаний з виходом книги і документального фільму "Життя на нашій планеті".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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