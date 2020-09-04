90 днів від одного заряду: realme представила круту електричну зубну щітку

Компанія realme розширила фірмовий асортимент і представила свою першу електричну зубну щітку M1 Sonic з ультразвуковим моторчиком і низкою функцій для догляду за ротовою порожниною. Крім доступної ціни, особливістю новинки також стала крута автономність.

На корпусі аксесуара передбачена спеціальна насадка товщиною 3,5 міліметра для запобігання травмування ротової порожнини. Як індикатор зносу робочої поверхні передбачені щетинки синього кольору, які з часом тьмяніють, нагадуючи користувачеві про необхідність заміни засобу для чищення блоку.

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Новинка захищена від потрапляння води за стандартом IPX7 й обладнана моторчиком з частотою вібрацій близько 34 тисяч разів на хвилину. Конструкція щітки також передбачає вигин верхньої частини корпусу на 10° для зручності чищення зубів. Максимальний шум під час роботи складає 60 дБ.

Передбачено чотири режими роботи пристрою: м'який, щоденний, відбілювання і полірування.

Зубна щітка може працювати до 90 днів від одного заряду

Заявлена ​​виробником автономність моделі становить до 90 днів при щоденному використанні на одному заряді АКБ на 800 мАг. При цьому повна зарядка Realme M1 Sonic займає 4,5 години. Присутня і можливість швидкої "дозаправки" – усього п'ять хвилин на док-станції забезпечать до двох днів роботи новинки.

Вартість realme M1 Sonic в Індії становить $ 28.

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