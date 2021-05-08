9 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 травня, у світі відзначають День матері, а віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 9 травня віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

День Європи

День Матері

1913 — перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського.

1913 — на екрани Франції вийшов фільм "Фантомас" — перша в довгому ряду екранізація.

1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.

1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.

1945 — офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.

1950 — створено Європейське об'єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.

1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.

1962 — перший політ у США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ТРАВНЯ

1567 — Клаудіо Монтеверді, італійський композитор, один з основоположників жанру опери.

1837 — Адам Опель, засновник компанії Adam Opel GmbH.

1871 — Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець, видавець, академік Української академії наук.

1874 — Говард Картер, британський археолог.

1890 — Кирило Осьмак, український військовий і політичний діяч.

1906 — Ячницький Аполлон Володимирович, український актор театру і кіно, актор Київського театру російської драми ім. Лесі Українки.

1918 — Микола Панас'єв, український актор.

1936 — Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик.

1945 — Юпп Гайнкес, німецький футболіст та футбольний тренер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо спів птахів нагадує квакання жаб, то скоро буде дощ.

Сильний ранковий вітер, який до вечора слабшає, обіцяє ясну і теплу погоду на найближчі дні.

У хмар верхні частини не видно – до проливних дощів з грозами.

Якщо вранці мороз, то через 7 днів, теж буде мороз. Якщо ця прикмета дня збувалася, то осінь буде теплою і сухою.

Якщо березовий лист повністю розвернувся, то прийшов час висаджувати картоплю.

Ранок ясний і сонячний – настала пора займатися посівними роботами.

Зозуля часто і голосно кує – на гарну погоду.

Якщо небо чисте, а день сонячний, то урожай овочів буде щедрим.

Сніг випав 9 травня – до хорошого збору гречки та достатку трави. Ще сніг у цей день обіцяє легкий рік для домашньої худоби.

Ранкова роса – до багатого врожаю проса.

Ясний день і велика кількість роси – до великого збору огірків.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не варто погоджуватися на спонтанні покупки.

Також не можна позичати друзям гроші чи речі.

У цей день заборонено сердитися та гнівитися на рідних.

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