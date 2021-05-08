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9 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 травня – неділя

Сьогодні, 9 травня, у світі відзначають День матері, а віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 9 травня віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
  • День Європи
  • День Матері
  • 1913 — перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського.
  • 1913 — на екрани Франції вийшов фільм "Фантомас" — перша в довгому ряду екранізація.
  • 1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
  • 1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.
  • 1945 — офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.
  • 1950 — створено Європейське об'єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.
  • 1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.
  • 1962 — перший політ у США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ТРАВНЯ

  • 1567 — Клаудіо Монтеверді, італійський композитор, один з основоположників жанру опери.
  • 1837 — Адам Опель, засновник компанії Adam Opel GmbH.
  • 1871 — Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець, видавець, академік Української академії наук.
  • 1874 — Говард Картер, британський археолог.
  • 1890 — Кирило Осьмак, український військовий і політичний діяч.
  • 1906 — Ячницький Аполлон Володимирович, український актор театру і кіно, актор Київського театру російської драми ім. Лесі Українки.
  • 1918 — Микола Панас'єв, український актор.
  • 1936 — Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик.
  • 1945 — Юпп Гайнкес, німецький футболіст та футбольний тренер.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо спів птахів нагадує квакання жаб, то скоро буде дощ.
  • Сильний ранковий вітер, який до вечора слабшає, обіцяє ясну і теплу погоду на найближчі дні.
  • У хмар верхні частини не видно – до проливних дощів з грозами.
  • Якщо вранці мороз, то через 7 днів, теж буде мороз. Якщо ця прикмета дня збувалася, то осінь буде теплою і сухою.
  • Якщо березовий лист повністю розвернувся, то прийшов час висаджувати картоплю.
  • Ранок ясний і сонячний – настала пора займатися посівними роботами.
  • Зозуля часто і голосно кує – на гарну погоду.
  • Якщо небо чисте, а день сонячний, то урожай овочів буде щедрим.
  • Сніг випав 9 травня – до хорошого збору гречки та достатку трави. Ще сніг у цей день обіцяє легкий рік для домашньої худоби.
  • Ранкова роса – до багатого врожаю проса.
  • Ясний день і велика кількість роси – до великого збору огірків.
9 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 458539

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не варто погоджуватися на спонтанні покупки.
  • Також не можна позичати друзям гроші чи речі.
  • У цей день заборонено сердитися та гнівитися на рідних.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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