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9 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 серпня - п'ятниця

Сьогодні, 9 серпня, у народі відзначають день пам'яті Великомученика і цілителя Пантелеймона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 9 серпня українці вшановують пам'ять Великомученика і цілителя Пантелеймона. Великомученик і цілитель Пантелеймон народився в місті Нікомидії в сім'ї знатного язичника Євсторгія і названий Пантолеоном. Його мати Еввула була християнкою. Вона хотіла виховати сина в християнській вірі, але померла, коли майбутній великомученик був ще юним отроком. Батько віддав Пантолеона в початкову язичницьку школу, закінчивши яку юнак став навчатися мистецтву лікування у знаменитого в Нікомидії лікаря Евфросина.

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Великомученик і цілитель Пантелеймон

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Платон, Герман, Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день корінних народів світу
  • 1803 – винахідник Роберт Фултон демонструє пароплав
  • 1842 – англійці і американці уклали договір про демаркацію кордону між Канадою і США
  • 1848 – на Буковині було скасовано кріпосне право
  • 1945 – після Хіросіми американці скинули атомну бомбу ("Товстун") на Нагасакі (Японія), в результаті загинули 74 тисячі людей
  • 1965 – Сінгапур (розташований на островах в Південно-Східній Азії) відокремився від Малайзії та отримав незалежність
  • 1969 – американська актриса Шерон Тейт на восьмому з половиною місяці вагітності була по-звірячому вбита членами релігійний секти Чарльза Менсона
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 серпня

  • 1776 – відомий всім школярам італійський фізик і хімік Амедео Авогадро (відкрив хімічну формулу води)
  • 1819 – американський дантист-хірург Вільям Мортон
  • 1893 – найвідоміша актриса німого кіно Віра Холодна
  • 1931 – легендарний бразильський футболіст, єдина людина, що чотири рази ставала чемпіоном світу з футболу: двічі як гравець, і як тренер і як помічник головного тренера, Маріо Загалло
  • 1938 – президент України (два терміни поспіль), один з найбільш одіозних політиків України Леонід Кучма
  • 1939 – італійський економіст і політик лівоцентристського спрямування Романо Проді
  • 1963 – американська співачка Вітні Х'юстон
  • 1968 – американська кіноактриса Джилліан Андерсон (виконала роль агента ФБР Скаллі в серіалі Секретні матеріали)
  • 1973 – золотий голос України, учасник Євробачення Пономарьов Олександр Валерійович
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Вітні Х'юстон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Всі трави, зібрані 9 серпня, будуть мати цілющі властивості
  • Мурахи закладають входи в мурашники – скоро буде дощ
  • Сильно стрекочуть і стрибають коники – прикмета до того, що погода буде ясною і сухою
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Цілющі трави

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна їсти яблука
  • Відмова в допомозі хворому або голодному неприпустима
  • Не рекомендують займатися домашніми справами

Читайте також: Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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