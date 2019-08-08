9 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 серпня, у народі відзначають день пам'яті Великомученика і цілителя Пантелеймона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 9 серпня українці вшановують пам'ять Великомученика і цілителя Пантелеймона. Великомученик і цілитель Пантелеймон народився в місті Нікомидії в сім'ї знатного язичника Євсторгія і названий Пантолеоном. Його мати Еввула була християнкою. Вона хотіла виховати сина в християнській вірі, але померла, коли майбутній великомученик був ще юним отроком. Батько віддав Пантолеона в початкову язичницьку школу, закінчивши яку юнак став навчатися мистецтву лікування у знаменитого в Нікомидії лікаря Евфросина.

Великомученик і цілитель Пантелеймон

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Платон, Герман, Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день корінних народів світу

1803 – винахідник Роберт Фултон демонструє пароплав

1842 – англійці і американці уклали договір про демаркацію кордону між Канадою і США

1848 – на Буковині було скасовано кріпосне право

1945 – після Хіросіми американці скинули атомну бомбу ("Товстун") на Нагасакі (Японія), в результаті загинули 74 тисячі людей

1965 – Сінгапур (розташований на островах в Південно-Східній Азії) відокремився від Малайзії та отримав незалежність

1969 – американська актриса Шерон Тейт на восьмому з половиною місяці вагітності була по-звірячому вбита членами релігійний секти Чарльза Менсона

ХТО НАРОДИВСЯ 9 серпня

1776 – відомий всім школярам італійський фізик і хімік Амедео Авогадро (відкрив хімічну формулу води)

1819 – американський дантист-хірург Вільям Мортон

1893 – найвідоміша актриса німого кіно Віра Холодна

1931 – легендарний бразильський футболіст, єдина людина, що чотири рази ставала чемпіоном світу з футболу: двічі як гравець, і як тренер і як помічник головного тренера, Маріо Загалло

1938 – президент України (два терміни поспіль), один з найбільш одіозних політиків України Леонід Кучма

1939 – італійський економіст і політик лівоцентристського спрямування Романо Проді

1963 – американська співачка Вітні Х'юстон

1968 – американська кіноактриса Джилліан Андерсон (виконала роль агента ФБР Скаллі в серіалі Секретні матеріали)

1973 – золотий голос України, учасник Євробачення Пономарьов Олександр Валерійович

Вітні Х'юстон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Всі трави, зібрані 9 серпня, будуть мати цілющі властивості

Мурахи закладають входи в мурашники – скоро буде дощ

Сильно стрекочуть і стрибають коники – прикмета до того, що погода буде ясною і сухою

Цілющі трави

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна їсти яблука

Відмова в допомозі хворому або голодному неприпустима

Не рекомендують займатися домашніми справами

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