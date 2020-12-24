9-річний хлопчик став найуспішнішим ютуб-блогером: що він публікує в мережі

Forbes опублікували рейтинг блогерів у YouTube, які заробили найбільше у 2020 році. Його вже третій рік поспіль очолює 9-річний Раян Каджі. За цей рік йому вдалося заробити $ 29,5 мільйона – це на $ 3 мільйони більше, ніж у минулому. В цілому Раян набрав 12 мільярдів переглядів.

На каналі Ryan's World блогер розпаковує іграшки, проводить наукові експерименти та читає казки у колі сім'ї. Велика частина його прибутку припадає на рекламні інтеграції: Раян розповідає про продукти для дошкільнят та дітей молодшого віку.

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На хлопчика уже підписалися понад 27 мільйонів користувачів мережі. А на його каналі ролики з'являються чи не щодня. Тож можемо сказати, що він не лише надзвичайно успішний ютуб-блогер, а й дуже старанний малий.

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