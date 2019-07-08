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9 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 липня – вівторок

Сьогодні, 9 липня, віряни відзначають явлення Тихвінської ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За народним календарем 9 липня називали так: Давид Солунський, Давид Суничник, Тихвінська ікона Божої Матері, Тихвінська ягідниця. У цей день вирушали в ліс по ягоди. Православна церква 9 липня святкує явлення Тихвінської ікони Божої Матері (1383) і згадує преподобного Давида Солунського – грецького святого, що проживав у V столітті.

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ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1357 – король Карл IV заклав в Празі Карлов міст через Влтаву.
  • 1811 – велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.
  • 1816 – Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.
  • 1877 – перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.
  • 1900 – Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
  • 1955 – знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Хейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті "Білбоард".
  • 1961 – у Вінніпегу, в Канаді відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку.
  • 2002 – Організація Африканської Єдності, єднальна 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.
  • 2006 – Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.
  • 2018 – саміт Україна-ЄС, підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкт "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".
Біл Хейлі та Елвіс Престлі - фото 337494
Біл Хейлі та Елвіс Престлі

ХТО НАРОДИВСЯ 9 липня

  • 1563 – Ораціо Джентілескі, італійський художник доби раннього бароко, працював у Італії і в Британії. Батько художниці Артемізії Джентілескі.
  • 1764 – Енн Редкліфф, англійська письменниця.
  • 1845 – Джордж Дарвін, британський астроном і математик, син натураліста Чарльза Дарвіна.
  • 1855 – Якоб Смітс, голландсько-фламандський художник.
  • 1882 – Михайло Слабченко, український історик.
  • 1911 – Джон Арчибальд Вілер, американський фізик.
  • 1927 – П'єр Полен, французький дизайнер меблів.
  • 1931 – Ігор Калинець, український поет, один із чільних представників так званої "пізньошістдесятницької" генерації та дисидентсько-самвидавного руху, колишній політв'язень, автор 17 поетичних збірок.
  • 1935 – Мерседес Соса, аргентинська співачка, відома як "голос Латинської Америки".
  • 1938 – Ахеджакова Лія Меджидівна, відома акторка театру і кіно.
  • 1942 – Мамут Євген Шамаєвич, український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії "Оскар".
  • 1947 – Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.
  • 1956 – Том Генкс, американський кіноактор ("Форрест Гамп").
  • 1964 – Кортні Лав, американська рок-співачка, музикант (Hole), дружина Курта Кобейна.
  • 1982 – Сакон Ямамото, японський автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо серед білого дня в'юнок закрив квітку, то до вечора піде дощ.
  • Багато роси – до врожаю огірків.
  • Велика кількість ягід – до холодної зими.
  • Якщо 9 липня зібрати та з'їсти багато суниці, оновиться кров.
  • Якщо на Давида суничника випав дощ, то весь вересень мокрим буде.
  • Якщо в цей день добра погода, то протягом семи тижнів буде тепло і сонячне.
  • Польові квіти сильніше звичайного пахнуть – до дощу.
  • У веселці переважає жовтий колір – до ясної погоди.
  • У цей день бджоли вперше вилітають за медовим збором.
  • Якщо 9 липня в будинку запалити білу свічку, то весь рік буде щасливим і хлібосольним.
  • Сон з 8 на 9 липня виповниться через 7-10 днів. Сновидіння, побачене вдень 9 липня, здійснитися через два тижні.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Вважали, що до 9 липня жінкам не можна їсти ягоди.
  • Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки. Не підвищуйте тон та не конфліктуйте з оточенням.
  • Сьогодні не бажано брати у позику гроші, але якщо ви все ж таки наважитеся, то здавна вірили, що у цьому допоможе суничний листок в кишені.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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