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9 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 липня, віряни відзначають явлення Тихвінської ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО
За народним календарем 9 липня називали так: Давид Солунський, Давид Суничник, Тихвінська ікона Божої Матері, Тихвінська ягідниця. У цей день вирушали в ліс по ягоди. Православна церква 9 липня святкує явлення Тихвінської ікони Божої Матері (1383) і згадує преподобного Давида Солунського – грецького святого, що проживав у V столітті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1357 – король Карл IV заклав в Празі Карлов міст через Влтаву.
- 1811 – велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.
- 1816 – Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.
- 1877 – перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.
- 1900 – Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
- 1955 – знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Хейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті "Білбоард".
- 1961 – у Вінніпегу, в Канаді відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку.
- 2002 – Організація Африканської Єдності, єднальна 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.
- 2006 – Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.
- 2018 – саміт Україна-ЄС, підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкт "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".
ХТО НАРОДИВСЯ 9 липня
- 1563 – Ораціо Джентілескі, італійський художник доби раннього бароко, працював у Італії і в Британії. Батько художниці Артемізії Джентілескі.
- 1764 – Енн Редкліфф, англійська письменниця.
- 1845 – Джордж Дарвін, британський астроном і математик, син натураліста Чарльза Дарвіна.
- 1855 – Якоб Смітс, голландсько-фламандський художник.
- 1882 – Михайло Слабченко, український історик.
- 1911 – Джон Арчибальд Вілер, американський фізик.
- 1927 – П'єр Полен, французький дизайнер меблів.
- 1931 – Ігор Калинець, український поет, один із чільних представників так званої "пізньошістдесятницької" генерації та дисидентсько-самвидавного руху, колишній політв'язень, автор 17 поетичних збірок.
- 1935 – Мерседес Соса, аргентинська співачка, відома як "голос Латинської Америки".
- 1938 – Ахеджакова Лія Меджидівна, відома акторка театру і кіно.
- 1942 – Мамут Євген Шамаєвич, український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії "Оскар".
- 1947 – Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.
- 1956 – Том Генкс, американський кіноактор ("Форрест Гамп").
- 1964 – Кортні Лав, американська рок-співачка, музикант (Hole), дружина Курта Кобейна.
- 1982 – Сакон Ямамото, японський автогонщик, пілот Формули-1.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо серед білого дня в'юнок закрив квітку, то до вечора піде дощ.
- Багато роси – до врожаю огірків.
- Велика кількість ягід – до холодної зими.
- Якщо 9 липня зібрати та з'їсти багато суниці, оновиться кров.
- Якщо на Давида суничника випав дощ, то весь вересень мокрим буде.
- Якщо в цей день добра погода, то протягом семи тижнів буде тепло і сонячне.
- Польові квіти сильніше звичайного пахнуть – до дощу.
- У веселці переважає жовтий колір – до ясної погоди.
- У цей день бджоли вперше вилітають за медовим збором.
- Якщо 9 липня в будинку запалити білу свічку, то весь рік буде щасливим і хлібосольним.
- Сон з 8 на 9 липня виповниться через 7-10 днів. Сновидіння, побачене вдень 9 липня, здійснитися через два тижні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Вважали, що до 9 липня жінкам не можна їсти ягоди.
- Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки. Не підвищуйте тон та не конфліктуйте з оточенням.
- Сьогодні не бажано брати у позику гроші, але якщо ви все ж таки наважитеся, то здавна вірили, що у цьому допоможе суничний листок в кишені.
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