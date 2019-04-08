Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

9 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 43
9 квітня – вівторок - фото 1
9 квітня – вівторок

Сьогодні, 9 квітня, у світі відзначають день фінської мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 9 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено вшанування Матрони. Її ще називають Мотроною-наставницею. Вона покровителька та заступниця господарок. Якщо хочете, щоб в хаті все було добре й вдавалась праця по дому, то варто піти у цей день до церкви й поставити свічку святій Матроні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Мотрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, а також Кіндрат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

9 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1667 – у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.
  • 1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.
  • 1921 – у Ялті засновано музей Чехова.
  • 1930 – в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Встановили зв'язок між офісами компаній Bell Laboratories і AT&Т.
  • 1963 – Вінстон Черчилль, британець, став першим іноземцем, якому Конгрес США надав звання почесного громадянина США.
  • 1966 – Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті.
  • 1970 – Пол МакКартні заявив, що більше не буде співпрацювати із Джоном Ленноном, і поклав кінець існуванню "The Beatles".
  • 1977 – шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею "Dancing Queen".
  • 1983 – англійський хіт-парад очолив Девід Боуї з піснею "Let's Dance".
  • 1991 – у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха.
  • 2000 – альбом Мобі "Play" очолив британський хіт-парад і був на першому місці 5 тижнів.
  • 2003 – Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії.
  • 2005 – спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.
Принц Чарльз та Камілла - фото 319639
Принц Чарльз та Камілла

ХТО НАРОДИВСЯ 9 квітня

  • 1336 – Тамерлан, один із найвідоміших світових завойовників, який мав великий вплив на історію Середньої Азії та Кавказу.
  • 1821 – Шарль Бодлер, поет і критик, класик французької й світової літератури.
  • 1926 – Г'ю Гефнер, американський видавець, засновник журналу "Плейбой".
  • 1932 – народилася одна з найзнаменитіших мавп у світі – Чіта, яка знімалася в фільмах про пригоди Тарзана та занесена в Книгу рекордів Гінесса як довгожитель серед мавп.
  • 1933 – Жан-Поль Бельмондо, французький актор.
  • 1954 – Денніс Куейд, американський кіноактор.
  • 1980 – Альберт Хаммонд молодший, гітарист нью-йоркської групи "The Strokes".
Г'ю Гефнер та Даша Астаф'єва - фото 319640
Г'ю Гефнер та Даша Астаф'єва

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ввечері кричать чайки, то зранку буде ясна погода.
  • Якщо чайки літають низько та кричать, то влітку буде посуха чи тривалий час не буде опадів.
  • Ранковий іній та туман – рік буде врожайним.
  • Опала третя хвоя – через два тижні очікуйте льодохід.
  • Чибіс приніс на дзьобі воду – буде перший весняний дощ.
  • Якщо чайки літають над будинком, то очікуйте найближчим часом сход льоду.
Весняні дощі - фото 319650
Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Зазвичай, у цей день ще може бути холодна погода та заморозки. Тому не радять їздити на риболовлю та на озера, річки.
  • Не сваріться, адже у конфлікти у цей день буде дуже важко вирішити, а помиритись майже не вдасться.
  • У зв'язку з тим, що у цей день вшановують Матрону, вірянам не бажано пропускати відвідати церкви. Поставте свічку цій святій.
  • Не залишайте вдома сміття та бруд. Якщо ви довго відкладали прибирання, то цей день найсприятливіший для цього.

Читайте також: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
  • Вчора, 17:50
  • 648
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 14:24
  • 379
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1378214
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Суспільство Релігія