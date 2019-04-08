9 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 квітня, у світі відзначають день фінської мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 9 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено вшанування Матрони. Її ще називають Мотроною-наставницею. Вона покровителька та заступниця господарок. Якщо хочете, щоб в хаті все було добре й вдавалась праця по дому, то варто піти у цей день до церкви й поставити свічку святій Матроні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Мотрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, а також Кіндрат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1667 – у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.

1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.

1921 – у Ялті засновано музей Чехова.

1930 – в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Встановили зв'язок між офісами компаній Bell Laboratories і AT&Т.

1963 – Вінстон Черчилль, британець, став першим іноземцем, якому Конгрес США надав звання почесного громадянина США.

1966 – Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті.

1970 – Пол МакКартні заявив, що більше не буде співпрацювати із Джоном Ленноном, і поклав кінець існуванню "The Beatles".

1977 – шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею "Dancing Queen".

1983 – англійський хіт-парад очолив Девід Боуї з піснею "Let's Dance".

1991 – у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха.

2000 – альбом Мобі "Play" очолив британський хіт-парад і був на першому місці 5 тижнів.

2003 – Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії.

2005 – спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.

Принц Чарльз та Камілла

ХТО НАРОДИВСЯ 9 квітня

1336 – Тамерлан, один із найвідоміших світових завойовників, який мав великий вплив на історію Середньої Азії та Кавказу.

1821 – Шарль Бодлер, поет і критик, класик французької й світової літератури.

1926 – Г'ю Гефнер, американський видавець, засновник журналу "Плейбой".

1932 – народилася одна з найзнаменитіших мавп у світі – Чіта, яка знімалася в фільмах про пригоди Тарзана та занесена в Книгу рекордів Гінесса як довгожитель серед мавп.

1933 – Жан-Поль Бельмондо, французький актор.

1954 – Денніс Куейд, американський кіноактор.

1980 – Альберт Хаммонд молодший, гітарист нью-йоркської групи "The Strokes".

Г'ю Гефнер та Даша Астаф'єва

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ввечері кричать чайки, то зранку буде ясна погода.

Якщо чайки літають низько та кричать, то влітку буде посуха чи тривалий час не буде опадів.

Ранковий іній та туман – рік буде врожайним.

Опала третя хвоя – через два тижні очікуйте льодохід.

Чибіс приніс на дзьобі воду – буде перший весняний дощ.

Якщо чайки літають над будинком, то очікуйте найближчим часом сход льоду.

Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Зазвичай, у цей день ще може бути холодна погода та заморозки. Тому не радять їздити на риболовлю та на озера, річки.

Не сваріться, адже у конфлікти у цей день буде дуже важко вирішити, а помиритись майже не вдасться.

У зв'язку з тим, що у цей день вшановують Матрону, вірянам не бажано пропускати відвідати церкви. Поставте свічку цій святій.

Не залишайте вдома сміття та бруд. Якщо ви довго відкладали прибирання, то цей день найсприятливіший для цього.

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