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9 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 квітня, у світі відзначають день фінської мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 9 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено вшанування Матрони. Її ще називають Мотроною-наставницею. Вона покровителька та заступниця господарок. Якщо хочете, щоб в хаті все було добре й вдавалась праця по дому, то варто піти у цей день до церкви й поставити свічку святій Матроні.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 9 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Мотрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, а також Кіндрат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1667 – у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.
- 1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.
- 1921 – у Ялті засновано музей Чехова.
- 1930 – в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Встановили зв'язок між офісами компаній Bell Laboratories і AT&Т.
- 1963 – Вінстон Черчилль, британець, став першим іноземцем, якому Конгрес США надав звання почесного громадянина США.
- 1966 – Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті.
- 1970 – Пол МакКартні заявив, що більше не буде співпрацювати із Джоном Ленноном, і поклав кінець існуванню "The Beatles".
- 1977 – шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею "Dancing Queen".
- 1983 – англійський хіт-парад очолив Девід Боуї з піснею "Let's Dance".
- 1991 – у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха.
- 2000 – альбом Мобі "Play" очолив британський хіт-парад і був на першому місці 5 тижнів.
- 2003 – Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії.
- 2005 – спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.
ХТО НАРОДИВСЯ 9 квітня
- 1336 – Тамерлан, один із найвідоміших світових завойовників, який мав великий вплив на історію Середньої Азії та Кавказу.
- 1821 – Шарль Бодлер, поет і критик, класик французької й світової літератури.
- 1926 – Г'ю Гефнер, американський видавець, засновник журналу "Плейбой".
- 1932 – народилася одна з найзнаменитіших мавп у світі – Чіта, яка знімалася в фільмах про пригоди Тарзана та занесена в Книгу рекордів Гінесса як довгожитель серед мавп.
- 1933 – Жан-Поль Бельмондо, французький актор.
- 1954 – Денніс Куейд, американський кіноактор.
- 1980 – Альберт Хаммонд молодший, гітарист нью-йоркської групи "The Strokes".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ввечері кричать чайки, то зранку буде ясна погода.
- Якщо чайки літають низько та кричать, то влітку буде посуха чи тривалий час не буде опадів.
- Ранковий іній та туман – рік буде врожайним.
- Опала третя хвоя – через два тижні очікуйте льодохід.
- Чибіс приніс на дзьобі воду – буде перший весняний дощ.
- Якщо чайки літають над будинком, то очікуйте найближчим часом сход льоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Зазвичай, у цей день ще може бути холодна погода та заморозки. Тому не радять їздити на риболовлю та на озера, річки.
- Не сваріться, адже у конфлікти у цей день буде дуже важко вирішити, а помиритись майже не вдасться.
- У зв'язку з тим, що у цей день вшановують Матрону, вірянам не бажано пропускати відвідати церкви. Поставте свічку цій святій.
- Не залишайте вдома сміття та бруд. Якщо ви довго відкладали прибирання, то цей день найсприятливіший для цього.
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