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9 ідей, як цікаво провести час восени
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Осінь – це відповідна пора року, щоб активувати режим ліні, вкритися ковдрою та поглинати смаколики. Але є способи перетворити осінь в насичений час. Читайте далі та дізнайтеся, як весело провести осінь.
Влаштуйте кіномарафон. Гарне кіно – завжди хороша ідея. Але осінь, з її примхливою погодою, ніби створена, щоб влаштувати домашній кіносеанс. Вам потрібно 2-3 цікавих фільми та багато смачної їжі!
І ще: Смачні осінні оладки: рецепт швидкого сніданку
Відвідайте парк розваг. Колесо огляду – обов'язковий пункт програми у парку атракціонів. До слова, найвище в Україні колесо огляду є в харківському парку імені Горького.
Знайдіть нову гру. Коли на вулиці холодно і взагалі бридко, провести час за комп'ютерними іграми – ідеальна ідея. Зрозуміло, що все має бути в міру. Якщо ви не прихильник комп'ютерних ігор, то для вас є інший варіант – настільні ігри.
Влаштуй книжковий марафон. Теплий зручний домашній одяг, хрускіт сторінок гарної книги та чашка улюбленого напою. Головне, щоб вам ніхто не заважав – побудьте сам на сам з захопливою історією.
Поїдьте за місто. Пікнік – завжди відмінна ідея: багаття, смачна їжа, гітара, чай в казанку. Не забудь взяти більше теплих речей, щоб осіння прохолода не вплинула на враження від лісового уїк-енду.
Дізнайтеся рецепт найкращого глінтвейну в місті. А якщо вам до душі кава, чай або гарячий шоколад, то обирайте їх як мету пошуку. З'ясуйте, де роблять найкращий напій в місті та підіть туди з друзями. Додайте до напою ласі. Гарбузовий кекс, напевно, найосінніший десерт у світі. Але можете обрати й щось інше: шоколадний фондан, сирник, суфле тощо.
Приберіть та прикрасіть квартиру. Влітку хочеться бути на вулиці, а восени можна більше часу провести вдома, розібрати завали, прикрасити та додати затишку у свій дім.
Вивчіть щось нове. Є сотні занять, які не вимагають великих витрат і яким можна навчитися не виходячи з дому. Залишилося знайти те, чого завжди хотілося навчитися саме вам, але чомусь досі не доходили руки. Наприклад, в'язати, варити мило, малювати, грати на гітарі тощо. Є навіть спеціальні набори для новачків, де все детально розписано.
Організуйте домашню вечірку. Особливо актуально, коли заклади рано закриваються, і все ж таки триває карантин. Весело буде заморочитися та зробити костюмовану зустріч.
До теми: Колючі й невибагливі: як обрати кактус для дому
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