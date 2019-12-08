9 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 грудня, віряни відзначають день пам'яті Святителя Інокентія, єпископа Іркутського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 9 грудня віряни відзначають день Святителя Інокентія, єпископа Іркутського, який походив із дворянського роду Кульчицьких. Батьки його в середині ХVI століття переселилися з Волині в Чернігівську губернію. Святитель народився близько 1680 року навчався в Київській духовній академії. Чернечий був призначений викладачем в Слов'яно-греко-латинську академію префектом і професором богослов'я.

Святитель Інокентій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби з корупцією

1918 – Директорія УНР відновила закон про восьмигодинний робочий день

1931 – початок Другої іспанської Республіки

1953 – США компанія Дженерал Електрик оголосила про звільнення всіх співробітників-комуністів, що незабаром і було реалізовано

1968 – в Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Енгельбарт вперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст

– в 1990 – перемога на президентських виборах Леха Валенси

2004 – набули чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції і особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України

2005 – в Лондоні закінчилася експлуатація Рутмастера – знаменитих двоповерхових червоних автобусів, які протягом багатьох років були символом Лондона

2007 – у Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку

Рутмастер

ХТО НАРОДИВСЯ 9 грудня

1608 – Джон Мільтон, видатний англійський поет

1651 – Данило Туптало, український письменник, церковний і громадський діяч

1832 – Адальберт Крюгер, німецький астроном

1863 – Борис Грінченко, український письменник, етнограф. Автор фундаментальних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови та літератури

1946 – Соня Ганді, індійський політик італійського походження, лідер Індійського національного конгресу, вдова колишнього прем'єр-міністра Індії Раджива Ганді

1953 – Джон Малкович, американський актор, продюсер і режисер

1964 – Пауль Ландерс, ритм-гітарист німецької групи Rammstein

Борис Грінченко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Недалеко від будинку вовк виє – сильні морози будуть

Стійка заметіль протягом всього дня – раннє напування бджіл буде

Іній випав – буде хороший урожай

Бджола

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не ображайтеся на своїх рідних і друзів

Не відмовляйте у допомозі

Не розмовляйте заголосно

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