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9 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 грудня - понеділок

Сьогодні, 9 грудня, віряни відзначають день пам'яті Святителя Інокентія, єпископа Іркутського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 9 грудня віряни відзначають день Святителя Інокентія, єпископа Іркутського, який походив із дворянського роду Кульчицьких. Батьки його в середині ХVI століття переселилися з Волині в Чернігівську губернію. Святитель народився близько 1680 року навчався в Київській духовній академії. Чернечий був призначений викладачем в Слов'яно-греко-латинську академію префектом і професором богослов'я.

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Святитель Інокентій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день боротьби з корупцією
  • 1918 – Директорія УНР відновила закон про восьмигодинний робочий день
  • 1931 – початок Другої іспанської Республіки
  • 1953 – США компанія Дженерал Електрик оголосила про звільнення всіх співробітників-комуністів, що незабаром і було реалізовано
  • 1968 – в Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Енгельбарт вперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст
  • 1990 – перемога на президентських виборах Леха Валенси
  • 2004 – набули чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції і особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України
  • 2005 – в Лондоні закінчилася експлуатація Рутмастера – знаменитих двоповерхових червоних автобусів, які протягом багатьох років були символом Лондона
  • 2007 – у Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку
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Рутмастер

ХТО НАРОДИВСЯ 9 грудня

  • 1608 – Джон Мільтон, видатний англійський поет
  • 1651 – Данило Туптало, український письменник, церковний і громадський діяч
  • 1832 – Адальберт Крюгер, німецький астроном
  • 1863 – Борис Грінченко, український письменник, етнограф. Автор фундаментальних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови та літератури
  • 1946 – Соня Ганді, індійський політик італійського походження, лідер Індійського національного конгресу, вдова колишнього прем'єр-міністра Індії Раджива Ганді
  • 1953 – Джон Малкович, американський актор, продюсер і режисер
  • 1964 – Пауль Ландерс, ритм-гітарист німецької групи Rammstein
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Борис Грінченко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Недалеко від будинку вовк виє – сильні морози будуть
  • Стійка заметіль протягом всього дня – раннє напування бджіл буде
  • Іній випав – буде хороший урожай
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Бджола

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не ображайтеся на своїх рідних і друзів
  • Не відмовляйте у допомозі
  • Не розмовляйте заголосно

Читайте також: Фінансові щасливчики грудня: у яких знаків Зодіаку побільшає грошей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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