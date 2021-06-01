83-річний Harley-Davidson продали у 350 разів дорожче, ніж він коштував спочатку

На аукціоні Mecum продали ідеально відреставрований мотоцикл Harley-Davidson EL 1938 року випуску. За один з перших байків з 40-сильним мотором невідомий покупець заплатив 154 000 доларів.

Harley-Davidson EL дебютував у 1936 році. За роки виробництва американська компанія випустила близько 2300 таких мотоциклів, і, за словами фахівців, вони на багато років вперед визначили вигляд майбутніх моделей марки. У цій моделі інженери успішно об'єднали швидкість, потужність і елегантний дизайн, пише Autoevolution.

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У Harley-Davidson EL уперше встановили новий 40-сильний двигун об'ємом 61 кубічний дюйм, який завдяки відполірованим клапанам отримав назву Knucklehead. Подібна конструкція двигуна і його технології використовуються і в сучасній мотоіндустрії.

За словами представників аукціонного дому, з 1979 року мотоцикл зберігали у музейній колекції. Крім того, байк пройшов серйозну реставрацію. 83 роки тому вартість нового Harley-Davidson EL становила 435 доларів. На минулих торгах невідомий покупець заплатив за унікальний мотоцикл 154 000 доларів.

У вересні минулого року на британському аукціоні H & H Classics виставили на продаж рідкісний мотоцикл Norton Commando 850 Interstate сірого кольору 1977 року випуску. За 43-річну історію, модель жодного разу не діставали із заводської упаковки.

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