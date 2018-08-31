Скільки пасажирів знайшли своє кохання на борту літака

Згідно з дослідженням британського банку HSBC, 1 з 50 пасажирів літака зустрів кохання свого життя на борту під час перельоту.

"У небі народжуються не тільки романтичні відносини. Отримані дані свідчать про те, що 1 з 7 пасажирів познайомився з найкращим другом на борту", – йдеться в повідомленні. Відзначається, що лише половина пасажирів розмовляють з сусідом в літаку.

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"48% опитаних пасажирів були в шоці, якщо сусіди-пасажири зняли взуття, 65% – якщо був грубий зі стюардесою або, звичайно, багато випив алкоголю", – йдеться в повідомленні. У зв'язку з цим відзначається, що якщо хочете справити хороше враження на сусіда – поважайте його особистий простір.

"37% людей ненавидять, коли пасажири займають занадто багато місця у верхній шафці для речей, 32% божеволіють, якщо хтось використовує його підлокітник. Засипання на чужому плечі ненавидять 30%, хропіння – 26%", – говориться в повідомленні.

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