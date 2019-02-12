4 способи зменшити споживання солі

Сіль – джерело натрію та хлору для організму. Також вона необхідна для підтримки багатьох найважливіших фізіологічних процесів. Однак середньостатистичний українець з'їдає дуже багато солі, тоді як її надлишок може спричинити розвиток артеріальної гіпертензії та порушення в роботі серця.

Як же зменшити споживання солі? За словами лікарів, кількість спожитої солі на добу не повинна перевищувати 5 грамів (приблизно одна чайна ложка). Настільки помірне споживання солі сприяє зниженню ризику захворювань серця і судин, допомагає запобігти передчасній смерті.

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Зменшити в раціоні кількість продуктів, багатих натрієм. Де міститься багато солі? Перш за все, в продуктах готового виробництва, таких як хліб, ковбаси та м'ясні консерви, сири, консервовані та квашені овочі, солона та копчена риба і морепродукти, а також фастфуд і різні готові соуси, включаючи кетчуп. Також великою кількістю натрію може відрізнятися мінеральна вода.

Відмовтесь від вживання фастфуду

Перестаньте досолювати. Фахівці відзначають, що люди отримують багато солі разом з різними продуктами. Але при цьому всі ми маємо звичку додатково досолювати їжу – в процесі приготування або вже при подачі на стіл. Експерт радить відмовитися від такої манери та прибрати сільничку з обіднього столу.

Замість солі – соки та спеції. Щоб готувати без солі або з її мінімальною кількістю, але не втрачати смаку їжі, можна використовувати сік лимона або лимонну кислоту, винний або яблучний оцет. Також допоможуть кріп, петрушку, кінза, спеції.

Спеції можуть замінити додавання солі

Використовувати сіль зі зниженою кількістю натрію. Наприклад, вчені радять застосовувати морську сіль. Але важливо, щоб вона була добре очищена.

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