8 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 серпня, віряни вшановують преподобномученицю Параскеву Римську. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 серпня церква вшановує вшановують преподобномученицю Параскеву Римську. Свята Параскева виліковує хвороби очей і голови. Також святій Параскеві моляться жінки, які бажають мати дітей. Преподобномучениця Параскева Римська була єдиною донькою батьків-християн, що була дана їм через їх молитви. З молодих років вона присвятила себе Богові, а після смерті батьків роздала все своє майно убогим, прийняла чернецтво і, наслідуючи святим апостолам, почала проповідувати язичникам про Христа, багатьох навертаючи до християнства.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Параскева, Ігнат, Федір, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день альпінізму.

Всесвітній день кішок.

День військ зв'язку України.

1786 – Мішель Паккар першим підкорив найвищу вершину Європи – Монблан (4807 м). Його напарником по експедиції був Бальма.

1815 – Наполеон Бонапарт вирушив на заслання на острів Святої Єлени, щоб провести там залишок свого життя.

1899 – у штаті Міннесота (США) А. Маршалл запатентував холодильник.

1900 – у Брукліні (штат Массачусетс, США) на майданчику Лонгвудського крикетного клубу розпочався перший матч за Кубок Міжнародної федерації лаун-тенісу.

1925 – у Вашингтоні відкрився перший національний конгрес Ку-Клукс-Клану.

1949 – у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.

1968 – група Beatles записала пісню "Hey Jude".

1969 – уперше (і востаннє) Кубок СРСР з футболу виграла команда не вищої ліги – львівські "Карпати" (перемога у фіналі над ростовським СКА – 2:1).

1974 – президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку в зв'язку з Уотергейтського скандалом.

2000 – учені Великобританії, США та Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини.

2008 – голова держради КНР Ху Цзіньтао оголосив відкритими XXIX Олімпійські ігри в Пекіні.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 СЕРПНЯ

1799 – Натаніель Палмер, американський мореплавець, один із першовідкривачів Антарктиди.

1834 – Юрій Федькович, український письменник і поет, громадський діяч, перекладач.

1937 – американський актор українського походження Дастін Гоффман.

1947 – Кен Драйден, канадський хокеїст, воротар.

1951 – Мартін Брест, американський кінорежисер, актор (фільми: "Запах жінки", "Поліцейський із Беверлі-Хіллз").

1957 – британський актор Еван Стюарт.

1961 – Девід Хауелл Еванс, гітарист ірландського гурту U2.

1981 – Роджер Федерер, швейцарський тенісист.

День народження Роджера Федерера / gettyimages

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Мухи 8 серпня кусаються і стають нав’язливими – потрібно чекати дощу.

Жаби стрибають біля водойм по берегу – прикмета до того, що скоро дощ піде.

Вранці — холодна роса, а вдень гримлять небеса.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто лихословити та погано думати про інших.

Не слід запрошувати до своєї оселі незнайомців, аби не накликати біду.

Також наші предки вірили в те, що не можна виливати воду та прати, адже вона має цілющі властивості у цей день.

Не варто нині багато працювати та перевтомлюватися.

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