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8 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 лютого, віряни вшановують пам'ять Преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна. Попри багатство і знатність, вони відрізнялися душевною простотою і добрим серцем. Бажаючи дати своїм синам, Івану і Аркадію, повну освіту, вони відправили їх у фінікійське місто Бейрут.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 8 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Федір, Давид, Павло, Ксенофонт, Марія, Аркадій та Йоан, Ананій, Іван, Йосип, Петро, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1106 — великий князь Київський Володимир Мономах склав "Повчання" — перший дидактично-художній твір Київської Русі.
- 1627 — вперше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології.
- 1807 — біля прусського міста Ейлау відбулась найкривавіша битва російсько-прусько-французької війни за участю майже 150 тисяч осіб.
- 1879 — інженер Сенфорд Флемінґ вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси.
- 1885 — опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу.
- 1914 — у Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ".
- 1915 — у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів.
- 1928 — перша передача телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку.
- 1969 — відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380).
- 1964 — Beatles прибули в аеропорт "Кеннеді" й Америку охопила хвиля бітломанії
- 1965 — у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном.
- 1997 — у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛЮТОГО
- 1834 — Дмитро Менделєєв, російський хімік.
- 1860 — Єремія Ломницький, церковний діяч, місіонер, священик-василіянин, співзасновник жіночого чернечого Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії.
- 1883 — Йозеф Шумпетер, австрійський і американський економіст і соціолог.
- 1904 — Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педаго.
- 1906 — Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання.
- 1920 — Лана Тернер, голлівудська кінозірка.
- 1928 — В'ячеслав Тихонов, радянський актор, Народний артист СРСР, виконавець ролі Ісаєва-Штірліца.
- 1931 — Джеймс Дін, американський кіноактор (його коротке життя та трагічна загибель 1955 року стала для американської молоді романтичним міфом і породили культ Діна).
- 1932 — Джон Вільямс, американський композитор і музикант.
- 1939 — Раїса Колесник, українська оперна співачка.
- 1945 — Джим Капальді, один із засновників групи Traffic.
- 1945 — Джон Ґрішем, американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів.
- 1956 — Амосова Катерина Миколаївна, науковець у галузі кардіології, ректор НМУ імені О. О. Богомольця. Дочка академіка НАН і АМН України Миколи Амосова.
- 1969 — Сущенко Роман Володимирович, український журналіст, кореспондент національного державного агентства Укрінформ, політв'язень.
- 1971 — Балух Володимир Григорович, український громадський активіст, фермер, політв'язень.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ясно і немає вітру – весна настане зарано і не буде холодною.
- Якщо синиця з ранку співає, то зима ще прийде.
- Якщо розсипаний на тарілці горох дзвінко котиться – це до морозів, а якщо глухо або взагалі тихо, значить, буде снігопад.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна грішити, адже один гріх вважається за три. Особливо це стосується невиконаних обіцянок. Постарайтеся не розчаровувати своїх близьких і не псувати собі карму – не забудьте виконати всі обіцянки, навіть якщо не хочеться.
- У цей день відкладіть віник в сторону. Не плануйте прибирання, бо вимиєте всю удачу, здоров'я і благополуччя зі свого будинку.
- За народним повір'ям, в цей день не можна сваритися, а також виходити з дому без оберега – а то наврочать.
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