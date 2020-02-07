8 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 лютого, віряни вшановують пам'ять Преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна. Попри багатство і знатність, вони відрізнялися душевною простотою і добрим серцем. Бажаючи дати своїм синам, Івану і Аркадію, повну освіту, вони відправили їх у фінікійське місто Бейрут.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 8 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Федір, Давид, Павло, Ксенофонт, Марія, Аркадій та Йоан, Ананій, Іван, Йосип, Петро, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1106 — великий князь Київський Володимир Мономах склав "Повчання" — перший дидактично-художній твір Київської Русі.

1627 — вперше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології.

1807 — біля прусського міста Ейлау відбулась найкривавіша битва російсько-прусько-французької війни за участю майже 150 тисяч осіб.

1879 — інженер Сенфорд Флемінґ вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси.

1885 — опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу.

1914 — у Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ".

1915 — у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів.

1928 — перша передача телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку.

1969 — відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380).

1964 — Beatles прибули в аеропорт "Кеннеді" й Америку охопила хвиля бітломанії

1965 — у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном.

1997 — у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛЮТОГО

1834 — Дмитро Менделєєв, російський хімік.

1860 — Єремія Ломницький, церковний діяч, місіонер, священик-василіянин, співзасновник жіночого чернечого Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії.

1883 — Йозеф Шумпетер, австрійський і американський економіст і соціолог.

1904 — Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педаго.

1906 — Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання.

1920 — Лана Тернер, голлівудська кінозірка.

1928 — В'ячеслав Тихонов, радянський актор, Народний артист СРСР, виконавець ролі Ісаєва-Штірліца.

1931 — Джеймс Дін, американський кіноактор (його коротке життя та трагічна загибель 1955 року стала для американської молоді романтичним міфом і породили культ Діна).

1932 — Джон Вільямс, американський композитор і музикант.

1939 — Раїса Колесник, українська оперна співачка.

1945 — Джим Капальді, один із засновників групи Traffic.

1945 — Джон Ґрішем, американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів.

1956 — Амосова Катерина Миколаївна, науковець у галузі кардіології, ректор НМУ імені О. О. Богомольця. Дочка академіка НАН і АМН України Миколи Амосова.

1969 — Сущенко Роман Володимирович, український журналіст, кореспондент національного державного агентства Укрінформ, політв'язень.

1971 — Балух Володимир Григорович, український громадський активіст, фермер, політв'язень.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясно і немає вітру – весна настане зарано і не буде холодною.

Якщо синиця з ранку співає, то зима ще прийде.

Якщо розсипаний на тарілці горох дзвінко котиться – це до морозів, а якщо глухо або взагалі тихо, значить, буде снігопад.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна грішити, адже один гріх вважається за три. Особливо це стосується невиконаних обіцянок. Постарайтеся не розчаровувати своїх близьких і не псувати собі карму – не забудьте виконати всі обіцянки, навіть якщо не хочеться.

У цей день відкладіть віник в сторону. Не плануйте прибирання, бо вимиєте всю удачу, здоров'я і благополуччя зі свого будинку.

За народним повір'ям, в цей день не можна сваритися, а також виходити з дому без оберега – а то наврочать.

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