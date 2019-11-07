8 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 листопада, віряни відзначають Дмитрів день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 8 листопада віряни відзначають Дмитрів день. Святий великомученик Димитрій Солунський був сином римського проконсула в Солуні. Йшло третє століття християнства. Римське язичництво, духовно зломлене і переможене сонмом мучеників і сповідників Розп'ятого Спасителя, посилювало гоніння. Батько і мати святого Димитрія були таємними християнами. У таємній домашній церкві, яка була в будинку проконсула, хлопчик був хрещений і навчився в християнській вірі. Коли помер батько, а Димитрій вже досяг повноліття, імператор Галерій Максиміан, який вступив на престол в 305 році, викликав його до себе і, переконавшись в його освіченості і військово-адміністративних здібностях, призначив його на місце батька проконсулом Фессалонікійської області.

Димитрій Солунський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 8 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Антон, Василь, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день якості

Міжнародний День КВК

День журналіста в Китаї

1602 – Оксфордський університет поповнився Бодліанською бібліотекою

1793 – у французькому Луврі відкрився музей

1903 – винайдений електрокардіограф в Нідерландах

1961 – в СРСР на екрани вийшла програма КВК (Клуб Веселих і кмітливих)

1994 – губернатором штату Техас (США) був обраний Джордж Буш

1999 – Грузія вперше удостоїлася візиту Папи Римського, їм був Іван Павло II

Лувр

ХТО НАРОДИВСЯ 8 листопада

1517 – засновник Запорізької Січі, перший український гетьман Дмитро Байда-Вишневецький

1711 – знаменитий вчений-натураліст, енциклопедист, хімік і фізик Михайло Васильович Ломоносов

1847 – ірландський письменник в жанрі містика, величезну популярність здобув за роман "Дракула", Брем Стокер

1869 – найголовніший "Свідок Єгови" Джозеф Франклін Резерфорд, другий президент Товариства Вартової башти

1883 – український громадсько-політичний діяч і поет Остап Луцький

1891 – український письменник, довгий час був переслідуваний радянською владою за свою літературну і громадську позицію, Олесь Досвітній

1900 – американська письменниця Маргарет Мітчелл, всесвітню популярність здобула за роман "Віднесені вітром"

1922 – геніальний кардіолог і хірург Крістіан Барнард, автор першої відкритої операції на серці

1935 – знаменитий французький кіноактор, режисер і сценарист, секс-символ 1960-х – 1980-х Ален Делон

Дмитро Байда-Вишневецький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Відлига наступила 8 листопада – зима буде теплою і мокрою

Пішов сніг на Дмитра день – Великдень теж буде зі снігом

На Дмитра сніг лежить – весна пізньої буде

Іній вранці 8 листопада видно – взимку буде дуже багато снігу

Іній

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна багато працювати

Не варто забувати про покійних родичів

Не рекомендують відмовляти в милостині

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