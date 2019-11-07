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8 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 листопада - п'ятниця - фото 1
8 листопада - п'ятниця

Сьогодні, 8 листопада, віряни відзначають Дмитрів день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 8 листопада віряни відзначають Дмитрів день. Святий великомученик Димитрій Солунський був сином римського проконсула в Солуні. Йшло третє століття християнства. Римське язичництво, духовно зломлене і переможене сонмом мучеників і сповідників Розп'ятого Спасителя, посилювало гоніння. Батько і мати святого Димитрія були таємними християнами. У таємній домашній церкві, яка була в будинку проконсула, хлопчик був хрещений і навчився в християнській вірі. Коли помер батько, а Димитрій вже досяг повноліття, імператор Галерій Максиміан, який вступив на престол в 305 році, викликав його до себе і, переконавшись в його освіченості і військово-адміністративних здібностях, призначив його на місце батька проконсулом Фессалонікійської області.

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Димитрій Солунський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 8 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Антон, Василь, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 366631

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день якості
  • Міжнародний День КВК
  • День журналіста в Китаї
  • 1602 – Оксфордський університет поповнився Бодліанською бібліотекою
  • 1793 – у французькому Луврі відкрився музей
  • 1903 – винайдений електрокардіограф в Нідерландах
  • 1961 – в СРСР на екрани вийшла програма КВК (Клуб Веселих і кмітливих)
  • 1994 – губернатором штату Техас (США) був обраний Джордж Буш
  • 1999 – Грузія вперше удостоїлася візиту Папи Римського, їм був Іван Павло II
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Лувр

ХТО НАРОДИВСЯ 8 листопада

  • 1517 – засновник Запорізької Січі, перший український гетьман Дмитро Байда-Вишневецький
  • 1711 – знаменитий вчений-натураліст, енциклопедист, хімік і фізик Михайло Васильович Ломоносов
  • 1847 – ірландський письменник в жанрі містика, величезну популярність здобув за роман "Дракула", Брем Стокер
  • 1869 – найголовніший "Свідок Єгови" Джозеф Франклін Резерфорд, другий президент Товариства Вартової башти
  • 1883 – український громадсько-політичний діяч і поет Остап Луцький
  • 1891 – український письменник, довгий час був переслідуваний радянською владою за свою літературну і громадську позицію, Олесь Досвітній
  • 1900 – американська письменниця Маргарет Мітчелл, всесвітню популярність здобула за роман "Віднесені вітром"
  • 1922 – геніальний кардіолог і хірург Крістіан Барнард, автор першої відкритої операції на серці
  • 1935 – знаменитий французький кіноактор, режисер і сценарист, секс-символ 1960-х – 1980-х Ален Делон
Дмитро Байда-Вишневецький - фото 366633
Дмитро Байда-Вишневецький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Відлига наступила 8 листопада – зима буде теплою і мокрою
  • Пішов сніг на Дмитра день – Великдень теж буде зі снігом
  • На Дмитра сніг лежить – весна пізньої буде
  • Іній вранці 8 листопада видно – взимку буде дуже багато снігу
Іній - фото 366634
Іній

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна багато працювати
  • Не варто забувати про покійних родичів
  • Не рекомендують відмовляти в милостині

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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