8 компліментів, які потрібно говорити жінкам

Для того, щоб зробити приємно своїй коханій, не забувайте говорити компліменти на її адресу. Читайте далі та дізнайтеся, які саме фрази варто вживати у розмові з дівчиною.

Компліменти потрібно говорити правильно, інакше є ризик зачепити ніжні почуття партнера. Щоб дівчина не подумала, що зовнішність – для вас головне, і що ви постійно її оцінюєте, скористайтеся порадами. З їх допомогою ви легко зможете підкреслити красу коханої, нічим при цьому її не образивши.

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"У тебе дуже ніжна шкіра". Більшість дівчат приділяють багато часу догляду за собою, в тому числі зволоженню шкіри. Якщо ви скажете коханій, що у неї неймовірно ніжні руки, вона це оцінить.

"Цей колір підходить твоїм очам". Якщо вам дуже сподобався колір сукні дівчини й ви хочете це відзначити, не варто просто говорити, який хороший цей відтінок. Замість цього скажіть, що наряд прекрасно підходить до її очей. Таким чином, ви підкреслите природну красу своєї супутниці.

"Ти маєш чудовий вигляд". Цей комплімент є універсальним, тому не лінуйтеся вимовляти його частіше! І коли дівчина у вечірній сукні з розкішним макіяжем, і коли просто вискочила до вас на зустріч в штанах і футболці.

"Ти дуже сексуальна". Немає нічого поганого в тому, щоб сказати дівчині, як сильно вона вас заводить. Але не потрібно при цьому вдаватися в подробиці, розповідаючи, як вам подобаються її груди, попа або що ви хотіли б зробити з нею сьогодні ввечері.

"Тобі дуже пасує ця зачіска". Іноді ми можемо зовсім не помітити, як хтось із близьких оновив стрижку. Хоча дівчині було б дуже приємно почути комплімент з цього приводу. Але намагайтеся не вимовляти слова на кшталт "Мені подобається", так створюється враження ніби-то все це зроблено тільки заради вас. Фраза "Тобі дуже добре з цією стрижкою" в цій ситуації підійде ідеально.

"У тебе чарівна посмішка". Яке щастя, бачити свою другу половинку з посмішкою на обличчі. І якщо ви хочете, щоб вона з'являлася частіше, не соромтеся підкреслювати її красу.

"У тебе відмінний смак". Як правило, перед побаченням дівчата годинами крутяться перед дзеркалом, підбираючи найбільш відповідний наряд. Відзначте її старання, похваливши відмінний смак. І не забудьте сказати, що "цей колір прекрасно підходить до її очей".

"Я дуже ціную тебе". Цей комплімент стосується, швидше, не зовнішності, а в принципі вашого ставлення до другої половинки. Якщо ви дійсно любите і цінуєте дівчину, не бійтеся розповісти їй про це. Впевнені, що від таких слів вона буде щаслива.

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