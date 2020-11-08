На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
8 компліментів, які потрібно говорити жінкам
-
- 26
Для того, щоб зробити приємно своїй коханій, не забувайте говорити компліменти на її адресу. Читайте далі та дізнайтеся, які саме фрази варто вживати у розмові з дівчиною.
Компліменти потрібно говорити правильно, інакше є ризик зачепити ніжні почуття партнера. Щоб дівчина не подумала, що зовнішність – для вас головне, і що ви постійно її оцінюєте, скористайтеся порадами. З їх допомогою ви легко зможете підкреслити красу коханої, нічим при цьому її не образивши.
До теми: Водіїв цієї марки автомобілів вважають найкращими коханцями
"У тебе дуже ніжна шкіра". Більшість дівчат приділяють багато часу догляду за собою, в тому числі зволоженню шкіри. Якщо ви скажете коханій, що у неї неймовірно ніжні руки, вона це оцінить.
"Цей колір підходить твоїм очам". Якщо вам дуже сподобався колір сукні дівчини й ви хочете це відзначити, не варто просто говорити, який хороший цей відтінок. Замість цього скажіть, що наряд прекрасно підходить до її очей. Таким чином, ви підкреслите природну красу своєї супутниці.
"Ти маєш чудовий вигляд". Цей комплімент є універсальним, тому не лінуйтеся вимовляти його частіше! І коли дівчина у вечірній сукні з розкішним макіяжем, і коли просто вискочила до вас на зустріч в штанах і футболці.
"Ти дуже сексуальна". Немає нічого поганого в тому, щоб сказати дівчині, як сильно вона вас заводить. Але не потрібно при цьому вдаватися в подробиці, розповідаючи, як вам подобаються її груди, попа або що ви хотіли б зробити з нею сьогодні ввечері.
"Тобі дуже пасує ця зачіска". Іноді ми можемо зовсім не помітити, як хтось із близьких оновив стрижку. Хоча дівчині було б дуже приємно почути комплімент з цього приводу. Але намагайтеся не вимовляти слова на кшталт "Мені подобається", так створюється враження ніби-то все це зроблено тільки заради вас. Фраза "Тобі дуже добре з цією стрижкою" в цій ситуації підійде ідеально.
"У тебе чарівна посмішка". Яке щастя, бачити свою другу половинку з посмішкою на обличчі. І якщо ви хочете, щоб вона з'являлася частіше, не соромтеся підкреслювати її красу.
"У тебе відмінний смак". Як правило, перед побаченням дівчата годинами крутяться перед дзеркалом, підбираючи найбільш відповідний наряд. Відзначте її старання, похваливши відмінний смак. І не забудьте сказати, що "цей колір прекрасно підходить до її очей".
"Я дуже ціную тебе". Цей комплімент стосується, швидше, не зовнішності, а в принципі вашого ставлення до другої половинки. Якщо ви дійсно любите і цінуєте дівчину, не бійтеся розповісти їй про це. Впевнені, що від таких слів вона буде щаслива.
І ще: Названий найкращий спосіб висловити подяку своїм коханим
-
13:16Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин
-
12:47Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді
-
12:148 компліментів, які потрібно говорити жінкам
-
11:45День винороба: Перевір, що ти знаєш про вино
-
11:15Діджей – це музикант, а рейв – концерт: таке рішення суду
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:48Логотип Pringles тепер безвусий: навіщо це зробили
-
10:17Смачні осінні оладки: рецепт швидкого сніданку
-
09:49Продуктивність Apple A14X Bionic та Intel Core-i9: MacBook на фірмовому процесорі буде топ
-
09:15Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада
-
09:05День ангела Дмитра 2020: значення імені та характер його власників
-
08:43Привітання на День ангела Дмитра 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
08:18Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть
- 07 листопада
-
22:00Привітання з Днем ангела Дмитра 2020: вірші, смс і проза з іменинами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:52Експерти розповіли, як вибори у США вплинуть на модну індустрію
-
21:33Картинки з Днем ангела Дмитра: гарні листівки і відкритки на іменини
-
21:21Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
-
21:018 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Виглядає дуже круто: HMD показала, як може виглядати реінкарнація слайдера Nokia N95
-
20:17Новий і старий Land Rover Defender зіткнулися у перетягуванні каната: відео
-
19:46Знаменитий білий ведмедик Британії уперше відправився у подорож
-
19:14Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює
-
18:45МастерШеф 10 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:17Гороскоп на 8 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:45День винороба: Перевір, що ти знаєш про вино
-
09:15Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада
-
08:18Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть
- 07 листопада
-
21:21Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
-
19:14Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює
-
16:11Колючі й невибагливі: як обрати кактус для дому
-
12:20Ця якість притаманна усім успішним людям
-
10:10Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада
-
08:52Що буде з вами, якщо їсти імбир щодня
- 06 листопада
-
21:33Відома актриса, яка найчастіше лається в кіно
-
18:00ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
-
13:30В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає
-
12:00Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада
- 05 листопада
-
21:33ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:12alyona alyona випустила кліп DANCER, натхненний фільмом Готель Гранд Будапешт
-
17:21Смартфон за 3 тисячі гривень: який бюджетник обрати
-
15:18Ці корисні продукти дозволять знизити апетит
-
11:43Тест: Хто ти – муза, дружина або коханка?
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада
-
07:22Захисні маски не знижують рівень кисню: нове дослідження науковців
- 04 листопада
-
21:45БАРСЕЛОНА ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:22Що таке IP69: 5 причин купити смартфон, захищений від води та пилу
-
13:21ТОП-3 основні страхи водіїв, через які новачки бояться сідати за кермо
-
10:48В iPhone знайшли маловідому функцію: як вона працює