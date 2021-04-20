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8 головних табу в сексі: що чоловік ніколи не пробачить жінці
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Багато жінок запевняють, що завдяки якісному сексу можна закохати в себе чоловіка. Чи так це насправді і чого чоловік в сексі ніколи не пробачить читайте далі.
Не секрет, що чоловіки люблять сексуальних і гарячих жінок, але це не єдиний фактор, в якому вони потребують. Чоловік починає глибоко прив'язуватися лише до тієї жінки, з якою у нього є емоційний контакт. Про це у своєму інстаграмі розповіла секс-коуч і експертка зі стосунків Аліна Довгаль.
І ще: 10 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
- Не імітуйте оргазм і свої відчуття. Ні в якому разі й, ні за яких обставин.
- Ніколи ні з ким його не порівнюйте, навіть в його користь. Ви хочете бути для нього єдиною? І він хоче того ж.
- Під час сексу думайте тільки про секс. Забудьте про люстри, роботу тощо.
- Не будьте самкою лінивця і не вважайте, що ви лиш розташуєтеся зручніше, а він має працювати.
- Не соромтеся свого тіла. Дозвольте йому любити вас очима, будьте оголеними і не вимикайте світло.
- Не треба втрачати інтерес до процесу після того, як ви відчули оргазм, а ваш чоловік ще не дійшов до вищої точки насолоди.
- Не перетворюйтеся на сплячу красуню або німу. Висловлюйте свої емоції через крик, сміх, шепіт.
- Секс не обов'язок, не робота. Не хочеться? Говоріть про це прямо.
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