8 головних табу в сексі: що чоловік ніколи не пробачить жінці

Багато жінок запевняють, що завдяки якісному сексу можна закохати в себе чоловіка. Чи так це насправді і чого чоловік в сексі ніколи не пробачить читайте далі.

Не секрет, що чоловіки люблять сексуальних і гарячих жінок, але це не єдиний фактор, в якому вони потребують. Чоловік починає глибоко прив'язуватися лише до тієї жінки, з якою у нього є емоційний контакт. Про це у своєму інстаграмі розповіла секс-коуч і експертка зі стосунків Аліна Довгаль.

І ще: 10 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя

Не імітуйте оргазм і свої відчуття. Ні в якому разі й, ні за яких обставин. Ніколи ні з ким його не порівнюйте, навіть в його користь. Ви хочете бути для нього єдиною? І він хоче того ж. Під час сексу думайте тільки про секс. Забудьте про люстри, роботу тощо. Не будьте самкою лінивця і не вважайте, що ви лиш розташуєтеся зручніше, а він має працювати. Не соромтеся свого тіла. Дозвольте йому любити вас очима, будьте оголеними і не вимикайте світло. Не треба втрачати інтерес до процесу після того, як ви відчули оргазм, а ваш чоловік ще не дійшов до вищої точки насолоди. Не перетворюйтеся на сплячу красуню або німу. Висловлюйте свої емоції через крик, сміх, шепіт. Секс не обов'язок, не робота. Не хочеться? Говоріть про це прямо.

Це цікаво: Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування