75-й Венеційський кінофестиваль оголосив переможців

8 вересня відбулася церемонія закриття 75-го Венеційського фестивалю.

Цього року журі очолив режисер Гільєрмо дель Торо. Минулого року він отримав "Золотого лева" – головну нагороду фестивалю – за фантастичну драму "Форма води".

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Серед інших членів журі, які вибирали найкращі фільми фестивалю, були також Тайка Вайтіті, Наомі Уоттс, Крістоф Вальц, Ніколь Гарсіа та інші.

Переможцями основного конкурсу в цьому році стали:

"Золотий Лев"

"Рим", режисер Альфонсо Куарон

Головний приз журі

"Фаворитка", режисер Йоргос Лантімос

Найкращий режисер

Жак Одійяра, "Брати Сістерс"

Спеціальний приз журі

"Соловей", режисер Дженніфер Кент

Найкраща актриса

Олівія Колман, "Фаворитка"

Найкращий актор

Віллем Дефо, "Ван Гог. На порозі вічності"

Найкращий сценарій

"Балада про Бастері Скраггс", брати Коени

Премія Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору чи актрисі

Байкал Ганамбарр ("Соловей")

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