На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
70-річна американка здивувала своєю відвертою роботою (18+)
-
- 94
Пенсіонерка зі США знайшла спосіб заробляти непогані гроші, не виходячи з дому. До того ж, виглядає жінка зовсім не на свої роки!
70-річна американка під псевдо Nudist Hottie (Гаряча нудистка) дивує своєю "роботою". Щомісяця жінка, яку важко назвати бабусею, може поповнити свій рахунок на суму до 10 тисяч доларів! А все завдяки любові до фотографії та власного тіла.
І ще: В ефір британського шоу прийшли повністю оголені гості: відео (18+)
Якщо ви досі не здогадались, що ця жінка робить інтимні знімки та продає їх своїм фанатам на спеціальному сайті. До слова, шанувальники діляться побажаннями щодо кадрів, а також дуже доброзичливо ставляться до "Нудистки", яка навіть підтримує дружні стосунки з деякими із них.
Як розповідає жінка, її партнер не проти такого заняття. До того ж, відверті світлини вона почала робити ще за студентства, адже їй це справді подобається. За її словами, тіло є витвором мистецтва, а не чимось непристойним.
Джерело всіх фото: dailystar.co.uk
Читайте також: Японці почали більше цікавитися секс-іграшками через коронавірус
-
17:41Три дієві поради, як позбутись жиру на животі
-
17:30Максимум успіху! 5 мотиваційних книг, які варто прочитати під час карантину
-
17:22Український боксер Берінчик показав лайфхаки для підвищення імунітету
-
17:15Без спіднього і макіяжу: як проводить карантин найкрасивіша у світі дівчина
-
17:00Карантинний Київ у трьох картинках: що закрили, а що працює в столиці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:52Аналітики очікують долар по 30 гривень
-
16:45Паніка з туалетним папером: папуга потролив людей (відео)
-
16:21Alyona Alyona в крихітному рушнику розсмішила мережу
-
16:15Яким знакам Зодіаку варто готуватись до чудових змін у квітні
-
16:00Чому всі купують туалетний папір під час карантину: секрет розкрито!
-
15:42Музеї по всьому світу запрошують на безкоштовні віртуальні екскурсії
-
15:31Українська топмодель Алла Костромічова застрягла у Німеччині: їй ніде жити
-
15:13Соліст The Killers виклав відео, на якому він миє руки, але його розкритикували
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:07Нова пошта закриває частину відділень на карантин: список по регіонах
-
15:00Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити
-
14:52Робота на карантині: найкращі меми у мережі
-
14:46Євро 2020 офіційно перенесено: коли відбудеться чемпіонат Європи з футболу
-
14:42Американець зібрав з двох Ford унікальний позашляховик
-
14:2770-річна американка здивувала своєю відвертою роботою (18+)
-
14:20Курс валют в Україні: долар і євро перевалили через психологічну позначку
-
14:1312 днів у пустелі: Джаред Лето шокований тим, що сталося зі світом за його відсутності
-
13:55Хвора на коронавірус Ольга Куриленко розповіла про свій стан
-
13:42Як правильно користуватися послугами доставки під час карантину: поради Супрун
-
17:00Карантинний Київ у трьох картинках: що закрили, а що працює в столиці
-
15:00Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити
-
13:00Як перестати торкатись обличчя: дієві поради з власного досвіду
-
11:25Метро Києва, Харкова та Дніпра закривають: як працюватиме транспорт під час карантину
-
10:15День святого Патріка: що традиційного зробити в це свято
-
07:14Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі
- 16 березня
-
21:13Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки
-
19:25Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція
-
17:41В Україні обмежать усі міжміські та міжобласні перевезення
-
15:13Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
-
13:26Як провести карантин з користю: 8 порад від Уляни Супрун
-
09:33Голос країни 10 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:29Погода в Україні 16 березня: прогноз на сьогодні по містах
- 15 березня
-
21:55З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні
-
20:22Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:50Земля бере перерву: як зараз виглядає спорожніла Європа (фото)
-
16:55Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
-
11:23Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою
-
08:56Не лише бадьорить: учені розповіли, чому слід починати день з чашки чорного чаю
- 14 березня
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
18:23Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти
-
13:45Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність