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70-річна американка здивувала своєю відвертою роботою (18+)

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Пенсіонерка заробляє інтимними фото - фото 1
Пенсіонерка заробляє інтимними фото / dailystar.co.uk

Пенсіонерка зі США знайшла спосіб заробляти непогані гроші, не виходячи з дому. До того ж, виглядає жінка зовсім не на свої роки!

70-річна американка під псевдо Nudist Hottie (Гаряча нудистка) дивує своєю "роботою". Щомісяця жінка, яку важко назвати бабусею, може поповнити свій рахунок на суму до 10 тисяч доларів! А все завдяки любові до фотографії та власного тіла.

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Якщо ви досі не здогадались, що ця жінка робить інтимні знімки та продає їх своїм фанатам на спеціальному сайті. До слова, шанувальники діляться побажаннями щодо кадрів, а також дуже доброзичливо ставляться до "Нудистки", яка навіть підтримує дружні стосунки з деякими із них.

70-річна американка здивувала своєю відвертою роботою (18+) - фото 392647

Як розповідає жінка, її партнер не проти такого заняття. До того ж, відверті світлини вона почала робити ще за студентства, адже їй це справді подобається. За її словами, тіло є витвором мистецтва, а не чимось непристойним.

70-річна американка здивувала своєю відвертою роботою (18+) - фото 392649

Джерело всіх фото: dailystar.co.uk

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Джерело: dailystar.co.uk
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