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7 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам'ять мучениці Теклі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 7 жовтня вшановують пам'ять першомучениці Теклі, яка була послідовницею апостола Павла. Через свою святість вона зазнала чимало страждань.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 7 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Давид, Семен, Владислав, Антон, Степан, Дмитро та Фекла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день листоноші
- Національний день фраппе в США
- Міжнародний день "В школу пішки або на велосипеді"
- 1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича
- 1571 — битва при Лепанто. У п'ятигодинній битві флот Священної ліги (союзу Іспанії, Венеції та Папської держави) розбив османський флот, зупинивши експансію Османської імперії на південь Європи.
- 1620 — біля Могилева османи й татари розбили військо Речі Посполитої,.
- 1806 — у Великій Британії вперше запатентували копіювальний папір.
- 1879 — Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою імперією, яка стала першим кроком у створенні Троїстого Союзу.
- 1903 — в провінції Онтаріо в Канаді відкриті поклади срібла.
- 1913 — уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати на конвеєрі.
- 1920 — перші у світі сто жінок прийняті до Оксфордського університету.
- 1926 — Фашистська партія Італії проголосила себе "партією держави".
- 1943 — Остап Вишня вийшов з ув'язнення у таборах.
- 1944 — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про те, що Лігу Націй замінить Організація Об'єднаних Націй.
- 1950 — війська ООН увійшли на територію Північної Кореї.
- 1952 — запатентовано штрих-код.
- 1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші кадри зворотного боку Місяця.
- 1977 — ухвалено останню Конституцію СРСР.
- 1982 — прем'єра мюзиклу "Коти" від Тіма Райса та Ендрю Веббера у Нью-Йорку. До свого закриття у вересні 2000 року його зіграли на Бродвеї 7 486 разів.
- 1988 — у Ризі вперше з 1940 року було піднято латвійський національний прапор.
- 1997 — у Полтаві засновано Українську універсальну біржу
- 1999 — британські вчені оголосили про можливе існування 10-ї найвіддаленішої і найбільшої планети Сонячної системи.
- 2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3.
- 2001 — у відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, звинуваченого в їх організації, о 19.27 за київським часом американські війська почали операцію "Відплата"», завдавши ракетно-бомбових ударів по стратегічних позиціях талібів у Афганістані.
- 2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЖОВТНЯ
- 1765 — Міхал Клеофас Огінський, польський композитор та державний діяч
- 1885 — Нільс Бор, данський фізик-теоретик, творець першої квантової теорії будови атома, лауреат Нобелівської премії з фізики
- 1885 — Євген Кароль Червінський, український архітектор
- 1895 — Харитон Вардошвілі, грузинський поет, перекладач
- 1903 — Дукельський Володимир Олександрович (Вернон Дюк), український та американський композитор, поет і літератор
- 1909 — Шура Черкаський (Олександр Ісакович Черкаський), українсько-американський піаніст і педагог, який виступав у найбільших концертних залах США та Європи зі всесвітньо відомими оркестрами та диригентами.
- 1926 — Авксентій Яківчук, український фольклорист, народознавець, публіцист.
- 1932 — Євген Нейко, фундатор прикарпатської школи терапевтів, академік АМН України
- 1953 — Торрес Тіко, ударник американського гурту Bon Jovi.
- 1964 — Сем Браун, американська співачка.
- 1967 — Тоні Брекстон, американська поп-співачка, лауреатка Grammy.
- 1968 — Том Йорк, музикант, вокаліст і автор пісень англійського року-гурту Radiohead
- 1969 — Лірой Торнгілл, член британського гурту Prodigy.
- 1979 — Шон та Аарон Ешмори, канадські актори-близнюки (Кіллджойс, Затемнення, Люди Ікс, Хлопці)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Теклю сонячно і тепло, то невдовзі погода зміниться;
- Якщо сьогодні чути грім, то зима буде теплою і сніжною;
- Якщо птахи сьогодні літають низько, то зима прийде рано і буде морозною;
- Якщо на деревах багато жолудів, то взимку буде багато снігу, а наступний рік буде врожайним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись, сваритись та конфліктувати;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна виходити на вулицю та дивитись у дзеркало до сходу сонця;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна ігнорувати безлад;
- Не можна зациклюватись на негативних думках.
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