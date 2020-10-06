7 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам'ять мучениці Теклі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 7 жовтня вшановують пам'ять першомучениці Теклі, яка була послідовницею апостола Павла. Через свою святість вона зазнала чимало страждань.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 7 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Давид, Семен, Владислав, Антон, Степан, Дмитро та Фекла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день листоноші

Національний день фраппе в США

Міжнародний день "В школу пішки або на велосипеді"

1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича

1571 — битва при Лепанто. У п'ятигодинній битві флот Священної ліги (союзу Іспанії, Венеції та Папської держави) розбив османський флот, зупинивши експансію Османської імперії на південь Європи.

1620 — біля Могилева османи й татари розбили військо Речі Посполитої,.

1806 — у Великій Британії вперше запатентували копіювальний папір.

1879 — Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою імперією, яка стала першим кроком у створенні Троїстого Союзу.

1903 — в провінції Онтаріо в Канаді відкриті поклади срібла.

1913 — уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати на конвеєрі.

1920 — перші у світі сто жінок прийняті до Оксфордського університету.

1926 — Фашистська партія Італії проголосила себе "партією держави".

1943 — Остап Вишня вийшов з ув'язнення у таборах.

1944 — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про те, що Лігу Націй замінить Організація Об'єднаних Націй.

1950 — війська ООН увійшли на територію Північної Кореї.

1952 — запатентовано штрих-код.

1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші кадри зворотного боку Місяця.

1977 — ухвалено останню Конституцію СРСР.

1982 — прем'єра мюзиклу "Коти" від Тіма Райса та Ендрю Веббера у Нью-Йорку. До свого закриття у вересні 2000 року його зіграли на Бродвеї 7 486 разів.

1988 — у Ризі вперше з 1940 року було піднято латвійський національний прапор.

1997 — у Полтаві засновано Українську універсальну біржу

1999 — британські вчені оголосили про можливе існування 10-ї найвіддаленішої і найбільшої планети Сонячної системи.

2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3.

2001 — у відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, звинуваченого в їх організації, о 19.27 за київським часом американські війська почали операцію "Відплата"», завдавши ракетно-бомбових ударів по стратегічних позиціях талібів у Афганістані.

2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЖОВТНЯ

1765 — Міхал Клеофас Огінський, польський композитор та державний діяч

1885 — Нільс Бор, данський фізик-теоретик, творець першої квантової теорії будови атома, лауреат Нобелівської премії з фізики

1885 — Євген Кароль Червінський, український архітектор

1895 — Харитон Вардошвілі, грузинський поет, перекладач

1903 — Дукельський Володимир Олександрович (Вернон Дюк), український та американський композитор, поет і літератор

1909 — Шура Черкаський (Олександр Ісакович Черкаський), українсько-американський піаніст і педагог, який виступав у найбільших концертних залах США та Європи зі всесвітньо відомими оркестрами та диригентами.

1926 — Авксентій Яківчук, український фольклорист, народознавець, публіцист.

1932 — Євген Нейко, фундатор прикарпатської школи терапевтів, академік АМН України

1953 — Торрес Тіко, ударник американського гурту Bon Jovi.

1964 — Сем Браун, американська співачка.

1967 — Тоні Брекстон, американська поп-співачка, лауреатка Grammy.

1968 — Том Йорк, музикант, вокаліст і автор пісень англійського року-гурту Radiohead

1969 — Лірой Торнгілл, член британського гурту Prodigy.

1979 — Шон та Аарон Ешмори, канадські актори-близнюки (Кіллджойс, Затемнення, Люди Ікс, Хлопці)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Теклю сонячно і тепло, то невдовзі погода зміниться;

Якщо сьогодні чути грім, то зима буде теплою і сніжною;

Якщо птахи сьогодні літають низько, то зима прийде рано і буде морозною;

Якщо на деревах багато жолудів, то взимку буде багато снігу, а наступний рік буде врожайним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та конфліктувати;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна виходити на вулицю та дивитись у дзеркало до сходу сонця;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна ігнорувати безлад;

Не можна зациклюватись на негативних думках.

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