4 способи змусити ваш мозок працювати

Якщо на вас висить безліч дедлайнів, а "муза" ніяк не хоче приходити – навчіться змушувати працювати ваш мозок. Це дозволить вам бути більш продуктивними, а також виконувати всі завдання в робочий час!

Пропонуємо вам кілька дієвих способів, які допоможуть "увімкнути" ваші звивини.

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Прогуляйтесь

Про користь ходьби чув, мабуть, кожен. Вона не лише стимулює кровообіг, а й знижує ризик виникнення інсульту та інфаркту. Також не варто забувати, що прогулянки допомагають тримати ваші м'язи у тонусі!

Прогулянки допоможуть зосередитися / Today Show

Прогулянка може зламати ваші шаблони мислення, – впевнений професор психіатрії з Інституту Дюка у Північній Кароліні П. Муралі Дорайсвамі. – Ходьба дозволяє залучити інші, більш креативні частини вашого мозку.

Лайфхак від Радіо МАКСИМУМ! Під час прогулянок беріть з собою записник або смартфон, щоб занотовувати геніальні ідеї, які можуть вас осінити.

Медитуйте

Це не означає, що потрібно обов'язково сідати у позу лотоса. Спробуйте сконцентруватися на процесі, яким займаєтесь. До прикладу, під час прогулянки концентруйтесь на ходьбі; під час вечері – на кожному елементі страви і так далі.

Спробуйте розглянути всі деталі елементи вечері / Greatist

Усвідомленість потрібна, щоб очистити мозок від зайвого шуму і застояних, непотрібних ідей. Після подібної медитації він буде працювати краще, – стверджує Дорайсвамі.

Відкладіть на завтра

У вашому мозку є дві стратегії прийняття рішень, – повідомляє Дорайсвамі. – Одна оперує логічними доводами, інші – миттєвими емоціями.

Стрес, втома і голод позначаються на вашому настрої, навіть якщо ви цього не помічаєте. Ваша задача – бачити різницю між цими двома стратегіями та не давати емоціям брати гору.

Якщо можна – відкладіть на завтра! / Odyssey

Тому, якщо ви відчуваєте, що не готові братися за роботу саме в цю мить – спробуйте відкласти її на потім (у розумних межах), адже є всі шанси, що вам все одно не вдасться зробити щось путнє.

Відкрийтесь новому!

Допитливість – надзвичайно корисна якість, яка з часом у кожного з нас слабшає. Вас уже не тягне до захоплення чимось новим, що може стояти на заваді вашому розвитку.

Змусьте себе отримувати інформацію. Відвідуйте відкриті лекції, майстер-класи та семінари – щось обов'язково вас зачепить і, як наслідок, виведе ваше мислення на новий рівень, – наголосив експерт.

Не соромтесь навчатися! / Lynda

Пам'ятайте, що ваш успіх і досягнення цілей залежать лише від вас. Удосконалюйтесь, навчіться відволікатися та концентруватися на важливому!

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