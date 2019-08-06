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7 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 серпня, віряни відзначають Успіння праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
7 серпня церква вшановує Успіння праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці. Бабуся Ісуса після довгих років бездітного шлюбу зі святим Іоакимом народила єдину доньку, яка привела у світ спасителя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Громадянське свято у Канаді
- 1920 — у Варшаві підписано українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення.
- 1932 — у СРСР прийнятий "Закон про п'ять колосків".
- 1940 — утворена Чернівецька область.
- 1960 — Кот-д'Івуар проголосив незалежність від Франції.
- 1970 — проведений перший комп'ютерний шаховий турнір.
- 1993 — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів.
- 1998 — терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей
- 2000 — японці винайшли водневий електромобіль.
- 2008 — початок російсько-грузинської війни.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 СЕРПНЯ
- 1819 — Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець
- 1901 — Солнцева Юлія Іполитівна, кіноактриса і кінорежисер, дружина українського письменника, класика світового кінематографу Олександра Довженка, співрежисер його фільмів.
- 1904 — Ральф Банч, американський дипломат, нобелівський лауреат миру.
- 1947 — Софія Ротару, українська співачка, народна артистка СРСР і України.
- 1960 — Девід Духовний, відомий актор, який прославився завдяки серіалам "Цілком таємно" та "Секс і Каліфорнія"
- 1966 — Джиммі Донал Вейлз, інтернет-підприємець, ідеолог концепції вікі, засновник Вікіпедії.
- 1975 — Шарліз Терон, американська кіноактриса південноафриканського походження
- 1982 — Яна Клочкова, багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання, герой України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ранок дуже холодний, то зима буде морозною
- Якщо чутно жаб, то невдовзі прийде спека
- Якою на Анни буде погода до обіду, таким буде і початок зими
- Якщо вдень дощить, то зима буде теплою та сніжною
- Якщо перед світанком на деревах можна побачити іній, то вже у жовтні прийде серйозне похолодання
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна умисно створювати комусь труднощі та робити пакості
- Не можна обзивати та погано думати про людей
- Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу
- Не можна займатись важкою фізичною роботою
- Краще утриматись від надто гучних гулянок та святкувань
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 серпня 2019 для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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