7 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 серпня, віряни відзначають Успіння праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

7 серпня церква вшановує Успіння праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці. Бабуся Ісуса після довгих років бездітного шлюбу зі святим Іоакимом народила єдину доньку, яка привела у світ спасителя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Громадянське свято у Канаді

1920 — у Варшаві підписано українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення.

1932 — у СРСР прийнятий "Закон про п'ять колосків".

1940 — утворена Чернівецька область.

1960 — Кот-д'Івуар проголосив незалежність від Франції.

1970 — проведений перший комп'ютерний шаховий турнір.

1993 — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів.

1998 — терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей

2000 — японці винайшли водневий електромобіль.

2008 — початок російсько-грузинської війни.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 СЕРПНЯ

1819 — Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець

1901 — Солнцева Юлія Іполитівна, кіноактриса і кінорежисер, дружина українського письменника, класика світового кінематографу Олександра Довженка, співрежисер його фільмів.

1904 — Ральф Банч, американський дипломат, нобелівський лауреат миру.

1947 — Софія Ротару, українська співачка, народна артистка СРСР і України.

1960 — Девід Духовний, відомий актор, який прославився завдяки серіалам "Цілком таємно" та "Секс і Каліфорнія"

1966 — Джиммі Донал Вейлз, інтернет-підприємець, ідеолог концепції вікі, засновник Вікіпедії.

1975 — Шарліз Терон, американська кіноактриса південноафриканського походження

1982 — Яна Клочкова, багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання, герой України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ранок дуже холодний, то зима буде морозною

Якщо чутно жаб, то невдовзі прийде спека

Якою на Анни буде погода до обіду, таким буде і початок зими

Якщо вдень дощить, то зима буде теплою та сніжною

Якщо перед світанком на деревах можна побачити іній, то вже у жовтні прийде серйозне похолодання

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна умисно створювати комусь труднощі та робити пакості

Не можна обзивати та погано думати про людей

Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу

Не можна займатись важкою фізичною роботою

Краще утриматись від надто гучних гулянок та святкувань

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