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7 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 серпня – середа

Сьогодні, 7 серпня, віряни відзначають Успіння праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

7 серпня церква вшановує Успіння праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці. Бабуся Ісуса після довгих років бездітного шлюбу зі святим Іоакимом народила єдину доньку, яка привела у світ спасителя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Громадянське свято у Канаді
  • 1920 — у Варшаві підписано українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення.
  • 1932 — у СРСР прийнятий "Закон про п'ять колосків".
  • 1940 — утворена Чернівецька область.
  • 1960 — Кот-д'Івуар проголосив незалежність від Франції.
  • 1970 — проведений перший комп'ютерний шаховий турнір.
  • 1993 — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів.
  • 1998 — терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей
  • 2000 — японці винайшли водневий електромобіль.
  • 2008 — початок російсько-грузинської війни.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 СЕРПНЯ

  • 1819 — Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець
  • 1901 — Солнцева Юлія Іполитівна, кіноактриса і кінорежисер, дружина українського письменника, класика світового кінематографу Олександра Довженка, співрежисер його фільмів.
  • 1904 — Ральф Банч, американський дипломат, нобелівський лауреат миру.
  • 1947 — Софія Ротару, українська співачка, народна артистка СРСР і України.
  • 1960 — Девід Духовний, відомий актор, який прославився завдяки серіалам "Цілком таємно" та "Секс і Каліфорнія"
  • 1966 — Джиммі Донал Вейлз, інтернет-підприємець, ідеолог концепції вікі, засновник Вікіпедії.
  • 1975 — Шарліз Терон, американська кіноактриса південноафриканського походження
  • 1982 — Яна Клочкова, багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання, герой України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ранок дуже холодний, то зима буде морозною
  • Якщо чутно жаб, то невдовзі прийде спека
  • Якою на Анни буде погода до обіду, таким буде і початок зими
  • Якщо вдень дощить, то зима буде теплою та сніжною
  • Якщо перед світанком на деревах можна побачити іній, то вже у жовтні прийде серйозне похолодання
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна умисно створювати комусь труднощі та робити пакості
  • Не можна обзивати та погано думати про людей
  • Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою
  • Краще утриматись від надто гучних гулянок та святкувань

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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