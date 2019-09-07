7 причин не викидати ці маленькі пакетики з коробок з-під взуття

На пакетиках, що лежать в коробках із взуттям, завжди написано "Не їжте" і "Викиньте". Але варто прислухатися лише до першої настанови. У пакетиках з силікагелевими кульками дійсно немає нічого поживного, а от користі у побуті вони можуть принести багато. Про це, власне, й піде мова!

Розповідаємо вам, чому не слід викидати пакетики з коробок з-під взуття.

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1. Рятуємо одяг від пріння, бактерій і запаху. Киньте кілька пакетиків з кульками в сумку, з якою ходите до спортзалу. Поглинаючи вологу, вони допоможуть запобігти прінню, розмноженню бактерій і цвілі, а отже, і неприємного запаху. З цією ж метою рекомендують використовувати кульки в подорожах, особливо в країни з підвищеною вологістю, а також на пляжі.

Усуваємо зайву вологість

2. Запобігаємо запотіванню лобового скла. Покладіть ввечері на приладову панель кілька пакетиків, і вранці проблем з запітнілим склом буде істотно менше.

3. Сушимо взуття. Очевидно, що кульки успішно виконають зумовлену ним функцію і у взутті, яке ви носите. Особливо вони стануть в пригоді тим, чиї ноги характеризуються підвищеною пітливістю.

4. Врятуйте намоклий телефон. Забудь про рис! Намоклий телефон обкладіть пакетиками, і шанси на повне відновлення істотно виростуть.

Кульки допоможуть швидко висушити смартфон

5. Не дайте ножам швидко затупитися. Чим менше часу лезо ножа покрите вологою, тим довше воно залишається гострим. Поклади силікагель у сховище ножів, і точити їх доведеться значно рідше.

6. Збережіть сімейні фотографії. Паперовий архів спогадів не злипнеться і не зруйнується, якщо в коробку зі знімками покласти кульки силікагелю.

7. Продовжте життя бритві. Якщо зберігати бритву в місткості з пакетиками, то леза будуть гострими, навіть коли смужка-індикатор зітреться дочиста.

Зайва вологість сприяє затупленню лез

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