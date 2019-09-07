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7 причин не викидати ці маленькі пакетики з коробок з-під взуття

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Пакетики допоможуть усунути неприємний запах - фото 1
Пакетики допоможуть усунути неприємний запах

На пакетиках, що лежать в коробках із взуттям, завжди написано "Не їжте" і "Викиньте". Але варто прислухатися лише до першої настанови. У пакетиках з силікагелевими кульками дійсно немає нічого поживного, а от користі у побуті вони можуть принести багато. Про це, власне, й піде мова!

Розповідаємо вам, чому не слід викидати пакетики з коробок з-під взуття.

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1. Рятуємо одяг від пріння, бактерій і запаху. Киньте кілька пакетиків з кульками в сумку, з якою ходите до спортзалу. Поглинаючи вологу, вони допоможуть запобігти прінню, розмноженню бактерій і цвілі, а отже, і неприємного запаху. З цією ж метою рекомендують використовувати кульки в подорожах, особливо в країни з підвищеною вологістю, а також на пляжі.

Усуваємо зайву вологість - фото 353265
Усуваємо зайву вологість

2. Запобігаємо запотіванню лобового скла. Покладіть ввечері на приладову панель кілька пакетиків, і вранці проблем з запітнілим склом буде істотно менше.

3. Сушимо взуття. Очевидно, що кульки успішно виконають зумовлену ним функцію і у взутті, яке ви носите. Особливо вони стануть в пригоді тим, чиї ноги характеризуються підвищеною пітливістю.

4. Врятуйте намоклий телефон. Забудь про рис! Намоклий телефон обкладіть пакетиками, і шанси на повне відновлення істотно виростуть.

Кульки допоможуть швидко висушити смартфон - фото 353266
Кульки допоможуть швидко висушити смартфон

5. Не дайте ножам швидко затупитися. Чим менше часу лезо ножа покрите вологою, тим довше воно залишається гострим. Поклади силікагель у сховище ножів, і точити їх доведеться значно рідше.

6. Збережіть сімейні фотографії. Паперовий архів спогадів не злипнеться і не зруйнується, якщо в коробку зі знімками покласти кульки силікагелю.

7. Продовжте життя бритві. Якщо зберігати бритву в місткості з пакетиками, то леза будуть гострими, навіть коли смужка-індикатор зітреться дочиста.

Зайва вологість сприяє затупленню лез - фото 353268
Зайва вологість сприяє затупленню лез

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Джерело: maximonline
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