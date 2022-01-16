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7 незвичайних місць у твоїй квартирі, де можна зайнятися крутим сексом
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Навіть думки про секс можуть викликати ліниве позіхання, якщо звести процес до звички та займатися ним у тому самому місці. Ще гірше, якщо додати до цього одну і ту ж позицію. Але, на щастя, навіть у маленькій квартирі є де розгулятися.
Якщо у твоїй оселі немає спеціальної "червоної кімнати для ігрищ", як у героя "50 відтінків сірого", то що ще залишається? В спальні? Банально! На дивані у вітальні? Трохи краще, але не надто надихає… У душі? Вже тепліше! Maxim назвав кілька крутих місць для сексу. Вам сподобається!
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Якщо подивитися на свою квартиру неупереджено, у ній обов'язково виявляться кілька незвичайних місць. Їх обов'язково варто нанести на сексуальну карту твоєї квартири!
1. Підвіконня
Цей шматок пластику, який досі здавався тобі марним, – чудовий плацдарм для блискавичної сексуальної атаки! Залежно від його ширини ти можеш посадити партнерку на нього сідницями і запропонувати їй обхопити тебе ногами, або (якщо дозволяє розтяжка) закинути їх на плечі.
Другий варіант: нехай партнерка обіпреться на підвіконня долонями та вигне спину. Кут проникнення буде дещо незвичним, але це лише додасть яскравості відчуттям. Як і той факт, що за вами можуть спостерігати сусіди чи перехожі з вулиці. Тому для мінімізації шумових ефектів кватирку все ж таки варто попередньо закрити!
Підготовка: мінімальна. Достатньо заздалегідь прибрати з підвіконня книги, що стоять на ньому, а також стерти пил.
2. Гардеробна або комірчина
Попроси партнерку дістати банку з варенням з лижної мазі, який уже три роки чекає свого часу в коморі. І коли вона, нічого не підозрюючи, опиниться всередині, раптово вимкни світло, обійми її ззаду і запропонуй зайнятися чимось цікавішим. Найбезпечніша та легкодоступна навіть в умовах малогабаритної комори поза: партнерка упирається руками в стіну і вигинає спину. Ефект несподіванки та відсутність світла часто додають оргазму яскравості!
Підготовка: мінімальна. Заздалегідь переконайся, що в процесі вам на голову не впадуть старі лижі або рибальські снасті, сховані ще два покоління назад.
3. Дверний отвір
Навіть якщо в тебе вдома немає комори, дверний отвір точно є. І він теж знадобиться! Нехай твоя дівчина притиснеться спиною до одвірка і закине ногу тобі за плечі. А щоб вона не втомилася занадто швидко (стояти на одній нозі то ще задоволення), підтримуй її під стегно. Це забезпечить тиск на лобок та глибоке проникнення. Але в будь-якому разі ця поза передбачає швидкий секс!
Підготовка: взагалі не потрібна!
4. Килим
Заняття сексом на шкурі біля палаючого каміна чомусь входить до сексуальних фантазій практично будь-якої дівчини. Можна втілити її у життя! У ролі шкури може виступити пухнастий килим, на якому ви зручно розташуєтеся. Сядьте один до одного, і нехай партнерка закине ноги тобі на плечі. Це змусить її м'язи напружитися, отже, прискорить наближення оргазму!
Підготовка: середня. Знадобиться не тільки ретельне прибирання самого килима, але й прилеглих поверхонь, до яких зазвичай не доходять руки: наприклад, простору під ліжком, диваном або кріслами. Вигляд непрезентабельних горбків пилу або цвинтаря втрачених шкарпеток здатний надовго відтермінувати оргазм як у партнерки, так і в тебе самого.
5. Фітбол
Якщо в тебе у квартирі раптом завалялася куля для спортивних занять, то використовувати її можна не тільки для користі, але й для задоволення. Сядь на кулю, упираючись ногами в підлогу, а партнерка нехай сідає зверху до тебе спиною, спираючись на твій торс. Починай підстрибувати, поступово збільшуючи амплітуду.
Підготовка: мінімальна. Перед початком переконайся, що фітбол витримає вашу сукупну вагу, інакше може вийти травмонебезпечний конфуз!
6. Пральна машина
Підгадай, коли пральна машина приступить до режиму "Віджимання", сідай на неї, зверху сади партнерку і дозволь центрифузі працювати заради вашого задоволення! Хоча самому рухатися, зрозуміло, теж доведеться. Можна вчинити й навпаки: сади дівчину на пральну машину, що працює, широко розведи їй коліна, а сам влаштуйся між них.
До речі, цікавий факт: пральні машини – практично єдина побутова техніка в будинку, висота якої ніби спеціально призначена для того, щоб тобі не довелося ані вставати навшпиньки, ані присідати під час занять сексом. Збіг? Не думаємо!
Підготовка: мінімальна. Достатньо витерти її та постелити бодай рушник.
7. Сходинки
Якщо ти живеш у власному будинку, двоповерховій квартирі або будь-якому іншому різнорівневому житлі, використовуй його плюси по максимуму. Наприклад, сходи. Немає нічого простішого: присядь на сходинку, а партнерка нехай сяде зверху спиною до тебе. Для зручності можна триматися за перила.
Підготовка: не потрібна.
Бачиш, скільки ще непокірних поверхонь у твоїй квартирі, які тільки й чекають, щоби їх випробували? Причому для цього найчастіше не потрібно ніяких додаткових зусиль, а також надзвичайно складної підготовки.
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