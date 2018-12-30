Науковці назвали продукти, які запобігають переїданню

Чи не головним секретом боротьби із зайвою вагою є здатність якомога довше зберігати відчуття ситості. І ось 5 натуральних продуктів, які допоможуть цього домогтися.

Мигдаль – чудовий натуральний засіб придушення апетиту. Жменя цих горіхів у щоденному режимі забезпечує нас добовими потребами в магнії, вітаміні Е і антиоксидантах. Це дуже смачні горіхи, які запобігають переїданню.

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На другому місці у рейтингу – фрукт авокадо. Цей плід багатий волокнами, які природним чином пригнічують апетит. Авокадо містить жир, що відправляє сигнали мозку про те, що шлунок наповнений, і приймати їжу більше не потрібно. При цьому жир в авокадо належить до категорії корисних для здоров'я.

Авокадо дозволить вам не відчувати себе голодними / Today Show

Включення у цей рейтинг шоколаду може здатися дивним, але темний різновид цих ласощів творить справжні чудеса. Всього кілька шматочків темного шоколаду сповістять мозок про відчуття ситості, причому на тривалий період. Шоколад уповільнює травлення.

Для боротьби із зайвою вагою і схудненням нам обов'язково потрібні курячі яйця. Люди, які вживають яйця щодня на сніданок, рідше стикаються з голодними спазмами. В цілому, протягом дня такі люди споживають менше калорій.

Не забувайте додавати до сніданку яйця / MyFitnessPal Blog

Ну а завершує наш рейтинг вівсяна каша, яка добре відома більшості українців. Хоч більшість і ставиться до неї не з дуже великою любов'ю, ця каша дійсно дозволяє придушити голод на дуже тривалий термін. Щоб каша не здавалася вам такою неприємною, додайте туди кілька горішків або фруктів.

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