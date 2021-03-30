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20+ кращих загадок про Великдень для дітей і дорослих з відповідями

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великодні загадки

Ми зібрали список кращих і цікавих загадок про Великдень для діток і дорослих. Ці загадки не тільки піднімуть настрій, але і більше розкажуть про таке свято як Великдень.

Розважте ваших дітей та одночасно проведіть час з користю – відгадуйте загадки та розв'язуйте головоломки. Таке інтелектуальне "тренування" – це хороша ідея для спільного сімейного дозвілля. Підготували для вас велику добірку загадок з відповідями про Великдень. Навіть дорослі можуть випробувати свої сили та спробувати відгадати загадки про це релігійне свято!

І ще: Загадки про весну для дітей: цікаві головоломки з відповідями

Загадки про Великдень

***

Звістка летить у всі кінці:
Сурмлять ангели-гінці,
В небесах співають Христа:
Він від тління повстав!
То не вигадка, не казка,
Головне свято – наша ...!
(Пасха)

***

До нас прийшло свято зі свят краща,
Найголовніша, улюблена, співуча,
Радійте ж, люди! Всі разом
Приймайте таку звістку:
Днесь Воскрес Христос! То не казка!
Ось вона, довгоочікувана ...!
(Пасха)

***

Світлий день дивиться в віконце.
Радісно, як у казці.
І пестить землю сонце.
Настала …
(Пасха)

***

Ми пофарбували яєчка
Жовтим, синім, червоним.
Мама спекла пасочку,
Вона з родзинками, з маслом.
Ось яка смакота!
Ось яка краса!
Світле свято – …
(Пасха)

***

Писанки розмалювали,
Паски добрі напекли.
Хату гарно всю прибрали
Якого свята чекаємо ми?
(Великдень)

***

Релігійне свято на честь воскресіння Христа?
(Великдень)

***

Світлий день заглядає в віконце.
Радісно, ​​мов промовляє "Добридень".
І пестить землю яскраве сонце.
Наступив...
(Великдень)

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Загадки про паску та великодній стіл

***

Напекли господині до свята в печі
Пишні рум'яні, чудо ...
(Паски)

***

Ні пиріг, ні кекс, ні торт
На Великдень ні до чого.
Апетитною гіркою здобною
Подамо її до столу.
(Паска)

***

Цю здобну смакоту
Всі печуть лиш раз на рік.
У неділю, у світле свято
Подають її на стіл.
(Паска)

***

Що печуть на Великдень?
(Паски)

***

Мішано, квашено, валяно, у свято на стіл поставлено.
(Паска)

***

Що прикрасить свято це
Особливою радістю?
Запах солодкого хліба – …
(Паски Христової)

***

Пізно ввечері, в тиші
Зачинивши всі двері,
Зібралися учні
На Таємну …
(Вечерю)

***

Продукт із м’яса,
Без якого немає свята.
(Ковбаса)

***

Коли до церкви святити паску йдеш,
В нього все складаєш і з собою береш.
(Кошик)

Загадки про писанку, крашанку, великодні яйця

***

Барвисте яйце
По столу котилось.
З ковбасою подружилось,
Біля хрону покрутилось
І в храмі освятилось.
(Писанка)

***

Сонечко грає, і щебечуть пташки,
Прикраса столу – червоні ...
(Крашанки)

***

Бувають дряпанні,
Бувають мальовані,
Бувають крапанні,
І навіть золоті!
(Крашанки)

***

В хаті на осонні
Сяду на ослоні.
Сяду я скраєчку –
Розпишу...
(Яєчко)

***

Розмальоване яйце на Великдень.
(Писанка)

20+ кращих загадок про Великдень для дітей і дорослих з відповідями - фото 453564

Великодні загадки

***

Яйця фарбовані усюди,
І паска стоїть на блюді…
Мама у фартуху з ситцю
Запрошує всіх сідати
І покуштувати частування
В честь …
(Христового воскресіння)

***

Звістка про Воскресіння повідавши, подарувала
Яєчко – символ життя – Марія …
(Магдалина)

***

І сказав їм: "Ви не бійтеся,
Він воскрес, нема його тут".
Плачуть дружини-мироносці.
Хто їм дав таку відповідь?
(Ангел)

***

Великий перед Великоднем.
(Піст)

***

Викупив нас з могил
Тому, що так любив.
Очищаючись, я врятуюся:
За мене розп'ятий …
(Ісус)

***

Хто добровільно йшов на хрест
І Сам поніс Свій хрест?
Хто був розп'ятий, воскрес?
Звичайно ж, …
(Христос)

***

Простягнувся міст на сім верст, а в кінці мосту золота верста.
(Великодній тиждень)

***

Він був народжений людиною
І Він був хрещений водою.
А коли пішов на небо,
Послав на землю Дух …
(Святий)

***

Намощено міст
На сім верст.
Під кінець моста
Червона гора.
(Великий піст і Великдень)

***

Що символізує червоний колір великоднього яйця?
(Кров Христа)

***

Бог всіх людей полюбив
Великою любов'ю.
Ісус гріхи спокутував всі
Своєю Святою…
(Кров'ю)

***

Сім паперових аркушів,
А восьмий – золотий.
(Великодній тиждень)

***

Загальне моління,
Бога вихваляння,
З нами разом всі Святі,
Ось, що означає ...!
(Літургія)

***

Чому для всіх людей радість і веселість? –
Тому, що святкуємо сьогодні Христове...
(Воскресіння)

***

Навіть очевидність чуда
Бачити НЕ хотів...
(Юда)

***

Коли її засвітять під образами –
Вона заплаче тихими сльозами.
Сльоза її світла і гаряча, як пічка…
То біла великодня ...
(Свічка)

***

У цей день порядок в домі,
Дружно весь народ наводить,
Прибирають і перуть,
Все від мотлоху очищають!
Ванну до світанку приймають.
(Чистий четвер)

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***

Котики вербові! Ніжні та пухнасті...
Личка доторкнулись... Ой, яке то щастя!
Гілкою вербиці вдарю я злегенька,
Щоб були здорові всі мої рідненькі...
Про що говориться?
(Вербна неділя)

***

"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Несуть до церкви із пасками.
Святкові кошики із …
(Рушниками)

***

Ось знову по всій землі, радість і веселощі,
Бурхливо радіємо всі Христову ...
(Воскресінню)

***

Ангели сурмлять про диво
Від землі й до небес.
Радійте, радійте, люди,
Знайте ж: Христос …
(Воскрес)

***

До нас знову поспішає весна,
Буде знову веселощі.
І несе вона
Свято …
(Воскресіння)

***

Щоб молитва запалала,
Нехай потрудиться й тіло,
І має не полінуватися
Права рука …
(Хреститися)

***

Ангел білосніжний, вид його – немов полум'я,
Приступив до Гробу, щоб відвалити …
(Камінь)

***

Чому для всіх людей радість?
Тому, що святкуємо сьогодні Христове …
(Воскресіння)

***

І дзвенять дзвони:
"Пасха, Великдень до нас прийшла!"
З радістю весняною
Христового …
(Воскресіння)

До теми: Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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