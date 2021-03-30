На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
20+ кращих загадок про Великдень для дітей і дорослих з відповідями
-
- 28
Ми зібрали список кращих і цікавих загадок про Великдень для діток і дорослих. Ці загадки не тільки піднімуть настрій, але і більше розкажуть про таке свято як Великдень.
Розважте ваших дітей та одночасно проведіть час з користю – відгадуйте загадки та розв'язуйте головоломки. Таке інтелектуальне "тренування" – це хороша ідея для спільного сімейного дозвілля. Підготували для вас велику добірку загадок з відповідями про Великдень. Навіть дорослі можуть випробувати свої сили та спробувати відгадати загадки про це релігійне свято!
І ще: Загадки про весну для дітей: цікаві головоломки з відповідями
Загадки про Великдень
***
Звістка летить у всі кінці:
Сурмлять ангели-гінці,
В небесах співають Христа:
Він від тління повстав!
То не вигадка, не казка,
Головне свято – наша ...!
(Пасха)
***
До нас прийшло свято зі свят краща,
Найголовніша, улюблена, співуча,
Радійте ж, люди! Всі разом
Приймайте таку звістку:
Днесь Воскрес Христос! То не казка!
Ось вона, довгоочікувана ...!
(Пасха)
***
Світлий день дивиться в віконце.
Радісно, як у казці.
І пестить землю сонце.
Настала …
(Пасха)
***
Ми пофарбували яєчка
Жовтим, синім, червоним.
Мама спекла пасочку,
Вона з родзинками, з маслом.
Ось яка смакота!
Ось яка краса!
Світле свято – …
(Пасха)
***
Писанки розмалювали,
Паски добрі напекли.
Хату гарно всю прибрали
Якого свята чекаємо ми?
(Великдень)
***
Релігійне свято на честь воскресіння Христа?
(Великдень)
***
Світлий день заглядає в віконце.
Радісно, мов промовляє "Добридень".
І пестить землю яскраве сонце.
Наступив...
(Великдень)
Загадки про паску та великодній стіл
***
Напекли господині до свята в печі
Пишні рум'яні, чудо ...
(Паски)
***
Ні пиріг, ні кекс, ні торт
На Великдень ні до чого.
Апетитною гіркою здобною
Подамо її до столу.
(Паска)
***
Цю здобну смакоту
Всі печуть лиш раз на рік.
У неділю, у світле свято
Подають її на стіл.
(Паска)
***
Що печуть на Великдень?
(Паски)
***
Мішано, квашено, валяно, у свято на стіл поставлено.
(Паска)
***
Що прикрасить свято це
Особливою радістю?
Запах солодкого хліба – …
(Паски Христової)
***
Пізно ввечері, в тиші
Зачинивши всі двері,
Зібралися учні
На Таємну …
(Вечерю)
***
Продукт із м’яса,
Без якого немає свята.
(Ковбаса)
***
Коли до церкви святити паску йдеш,
В нього все складаєш і з собою береш.
(Кошик)
Загадки про писанку, крашанку, великодні яйця
***
Барвисте яйце
По столу котилось.
З ковбасою подружилось,
Біля хрону покрутилось
І в храмі освятилось.
(Писанка)
***
Сонечко грає, і щебечуть пташки,
Прикраса столу – червоні ...
(Крашанки)
***
Бувають дряпанні,
Бувають мальовані,
Бувають крапанні,
І навіть золоті!
(Крашанки)
***
В хаті на осонні
Сяду на ослоні.
Сяду я скраєчку –
Розпишу...
(Яєчко)
***
Розмальоване яйце на Великдень.
(Писанка)
Великодні загадки
***
Яйця фарбовані усюди,
І паска стоїть на блюді…
Мама у фартуху з ситцю
Запрошує всіх сідати
І покуштувати частування
В честь …
(Христового воскресіння)
***
Звістка про Воскресіння повідавши, подарувала
Яєчко – символ життя – Марія …
(Магдалина)
***
І сказав їм: "Ви не бійтеся,
Він воскрес, нема його тут".
Плачуть дружини-мироносці.
Хто їм дав таку відповідь?
(Ангел)
***
Великий перед Великоднем.
(Піст)
***
Викупив нас з могил
Тому, що так любив.
Очищаючись, я врятуюся:
За мене розп'ятий …
(Ісус)
***
Хто добровільно йшов на хрест
І Сам поніс Свій хрест?
Хто був розп'ятий, воскрес?
Звичайно ж, …
(Христос)
***
Простягнувся міст на сім верст, а в кінці мосту золота верста.
(Великодній тиждень)
***
Він був народжений людиною
І Він був хрещений водою.
А коли пішов на небо,
Послав на землю Дух …
(Святий)
***
Намощено міст
На сім верст.
Під кінець моста
Червона гора.
(Великий піст і Великдень)
***
Що символізує червоний колір великоднього яйця?
(Кров Христа)
***
Бог всіх людей полюбив
Великою любов'ю.
Ісус гріхи спокутував всі
Своєю Святою…
(Кров'ю)
***
Сім паперових аркушів,
А восьмий – золотий.
(Великодній тиждень)
***
Загальне моління,
Бога вихваляння,
З нами разом всі Святі,
Ось, що означає ...!
(Літургія)
***
Чому для всіх людей радість і веселість? –
Тому, що святкуємо сьогодні Христове...
(Воскресіння)
***
Навіть очевидність чуда
Бачити НЕ хотів...
(Юда)
***
Коли її засвітять під образами –
Вона заплаче тихими сльозами.
Сльоза її світла і гаряча, як пічка…
То біла великодня ...
(Свічка)
***
У цей день порядок в домі,
Дружно весь народ наводить,
Прибирають і перуть,
Все від мотлоху очищають!
Ванну до світанку приймають.
(Чистий четвер)
***
Котики вербові! Ніжні та пухнасті...
Личка доторкнулись... Ой, яке то щастя!
Гілкою вербиці вдарю я злегенька,
Щоб були здорові всі мої рідненькі...
Про що говориться?
(Вербна неділя)
***
"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Несуть до церкви із пасками.
Святкові кошики із …
(Рушниками)
***
Ось знову по всій землі, радість і веселощі,
Бурхливо радіємо всі Христову ...
(Воскресінню)
***
Ангели сурмлять про диво
Від землі й до небес.
Радійте, радійте, люди,
Знайте ж: Христос …
(Воскрес)
***
До нас знову поспішає весна,
Буде знову веселощі.
І несе вона
Свято …
(Воскресіння)
***
Щоб молитва запалала,
Нехай потрудиться й тіло,
І має не полінуватися
Права рука …
(Хреститися)
***
Ангел білосніжний, вид його – немов полум'я,
Приступив до Гробу, щоб відвалити …
(Камінь)
***
Чому для всіх людей радість?
Тому, що святкуємо сьогодні Христове …
(Воскресіння)
***
І дзвенять дзвони:
"Пасха, Великдень до нас прийшла!"
З радістю весняною
Христового …
(Воскресіння)
До теми: Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями
-
17:42Чому у вас від морозива болять зуби: учені пояснили причину неприємних відчуттів
-
17:25Ці три спеції можуть замінити деякі ліки
-
17:17Що робити щодня, щоб бути щасливим та успішним: 4 прості ідеї
-
16:51У США роздрукували ідеальне житло для карантину на 3D-принтері (ФОТО)
-
16:42Гнів людський: дивіться трейлер нового фільму Гая Річі з Джейсоном Стетхемом
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:21Різ Візерспун розповіла про свою зустріч з Кейт Міддлтон
-
16:09Кен Блок виставить на аукціон спорткари з Джимхани: відео з колекцією
-
15:51Starz закриває серіал Американські боги після 3 сезонів: у чому причина
-
15:33Автопідстави на дорогах: 4 популярні схеми шахраїв та як правильно діяти водіям
-
15:15Бруклін Бекхем і його кохана зробили прикраси зі своїх зубів мудрості
-
14:54Представлено Xiaomi Mi Smart Band 6: технічні характеристики та ціна новинки
-
14:33Астрологи передбачили багатство чотирьом знакам Зодіаку у квітні
-
14:15З'явився додаток для смартфонів, який виявляє діпфейки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:007 мультфільмів про Великдень для дітей українською: як розказати дитині про Пасху (відео)
-
13:47Перший електромобіль Hummer продали у 22 рази дорожче за пропоновану ціну
-
13:31Вчені розповіли, як сплять восьминоги: ви здивуєтеся
-
13:13Простий рецепт супу від фітнес-тренера для тих, хто худне
-
13:0020+ кращих загадок про Великдень для дітей і дорослих з відповідями
-
12:50Названо три кроки до здорового повноцінного життя
-
12:32Юна дочка Сінді Кроуфорд оголилась для реклами відвертої білизни
-
12:17Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)
-
12:00Салати на Великдень 2021: 10 простих і смачних рецептів салату до пасхального столу
-
11:49На цьому сайті ви можете переміщати судно Ever Given по всьому світу
-
17:17Що робити щодня, щоб бути щасливим та успішним: 4 прості ідеї
-
15:33Автопідстави на дорогах: 4 популярні схеми шахраїв та як правильно діяти водіям
-
12:17Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня
-
07:20Ця автомобільна компанія стала найдорожчою у світі
- 29 березня
-
20:16Ця 64-річна гаряча білявка підкорює чоловічі серця своїм виглядом
-
17:19Як змінюється мода на інтер'єри: від 18 століття і до майбутнього
-
13:00Простий психологічний тест: виберіть сонце на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня
-
08:15Голос країни 11 сезон 10 випуск: як пройшли перші вокальні нокаути учасників
-
07:19Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок
- 28 березня
-
20:22Дівчина тижня: сексуальна ведуча Марія Соль Перес, від фото якої стає спекотно (18+)
-
17:51Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 29 березня – 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:23Нові пісні березня: плейлист найгарячіших хітів тижня
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 березня
-
08:50Погода в Україні 28 березня: похолодання і дощі
- 27 березня
-
21:48Три правила щастя від майстра дзен
-
19:42Названі найдешевші нові автомобілі на українському ринку
-
17:50Чому домашні тренування можуть бути неефективними
-
13:33У МОЗ оновили карантинні зони: перелік "червоних" регіонів
-
12:24Коли переборщив з фотошопом: фото блогерів, які викликають сміх і шок
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 березня
-
08:32Сирні кекси: як приготувати ситний сніданок для сім'ї
- 26 березня
-
21:16Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць