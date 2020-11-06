7 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 листопада, у світі відзначають Всесвітній день чоловіків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують Дмитріївську поминальну суботу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 7 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1928 — в Харкові офіційно відкрито Держпром — перший український та європейський хмарочос.

1940 — У Канаді створено Комітет українців Канади — КУК.

1941 — Люфтваффе потопило теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тисяч осіб.

1951 — У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.

1967 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

1990 — розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари.

2000 — Джордж Вокер Буш став президентом США.

2009 — британський боксер-суперваговик Девід Хей переміг Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.

2012 — Сталася стрілянина у Медведкові.

Держпром у Харкові

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛИСТОПАДА

1867 — Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик і хімік польського походження, дворазовий Нобелівський лауреат.

1888 — Нестор Махно, керівник селянського повстанського руху 1918–1921 років.

1898 — Дмитро Капка, український актор.

1913 — Альбер Камю, французький романіст, філософ, публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1917 — Матвій Шестопал, український журналіст, публіцист, науковець, кандидат філологічних наук, декан факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка у 1955—1957 роках. Репресований в роки СРСР за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі.

1936 — Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст.

1950 — Віталій Садовський, український художник.

1956 — Михайло Альперін, джазовий піаніст, композитор, педагог.

1971 — Марку Вашконселуш, португальський бадмінтоніст.

1983 — Патрік Торесен, норвезький хокеїст.

1987 — Галина Пундик, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.

1988 — Олександр Долгополов, український тенісист.

Марія Склодовська-Кюрі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.

На деревах багато листя – зима буде затяжною.

Випало багато снігу – буде хороший урожай злакових.

Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Вранці туман – до відлиги.

Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна їсти хліб, інакше рік буде важким.

У цей день жінкам не можна плакати в подушку. Вважається, що пір'я, якими вона набита, пам'ятають все. Через це неприємності будуть переслідувати даму ще довгий час. Якщо інша людина приляже на цю подушку, то всі нещастя перейдуть на неї.

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