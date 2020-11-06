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7 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 листопада, у світі відзначають Всесвітній день чоловіків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують Дмитріївську поминальну суботу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 7 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1928 — в Харкові офіційно відкрито Держпром — перший український та європейський хмарочос.
- 1940 — У Канаді створено Комітет українців Канади — КУК.
- 1941 — Люфтваффе потопило теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тисяч осіб.
- 1951 — У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.
- 1967 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.
- 1990 — розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари.
- 2000 — Джордж Вокер Буш став президентом США.
- 2009 — британський боксер-суперваговик Девід Хей переміг Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.
- 2012 — Сталася стрілянина у Медведкові.
Держпром у Харкові
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛИСТОПАДА
- 1867 — Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик і хімік польського походження, дворазовий Нобелівський лауреат.
- 1888 — Нестор Махно, керівник селянського повстанського руху 1918–1921 років.
- 1898 — Дмитро Капка, український актор.
- 1913 — Альбер Камю, французький романіст, філософ, публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури.
- 1917 — Матвій Шестопал, український журналіст, публіцист, науковець, кандидат філологічних наук, декан факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка у 1955—1957 роках. Репресований в роки СРСР за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі.
- 1936 — Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст.
- 1950 — Віталій Садовський, український художник.
- 1956 — Михайло Альперін, джазовий піаніст, композитор, педагог.
- 1971 — Марку Вашконселуш, португальський бадмінтоніст.
- 1983 — Патрік Торесен, норвезький хокеїст.
- 1987 — Галина Пундик, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.
- 1988 — Олександр Долгополов, український тенісист.
Марія Склодовська-Кюрі
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.
- На деревах багато листя – зима буде затяжною.
- Випало багато снігу – буде хороший урожай злакових.
- Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.
- Вранці туман – до відлиги.
- Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна їсти хліб, інакше рік буде важким.
- У цей день жінкам не можна плакати в подушку. Вважається, що пір'я, якими вона набита, пам'ятають все. Через це неприємності будуть переслідувати даму ще довгий час. Якщо інша людина приляже на цю подушку, то всі нещастя перейдуть на неї.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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