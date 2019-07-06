7 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 липня, відзначають Івана Купала. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За народним календарем 7 липня називали так: Іванов день, Івана Купали чи Купала, Іван-травник, купальник, перший покіс. Православна церква в цей день святкує Різдво Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 7 липня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Мефодій, Антон, Іван, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1438 – французький король Карл VII проголосив Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського.

1572 – зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.

1659 – об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.

1881 – у "Журналі для дітей" (Рим) уперше надрукована казка "Піноккіо".

1923 – у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.

1940 – у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

1954 – відбувся радіодебют Елвіса Преслі. Його пісня "That's All Right (Mama)" прозвучала на станції Мемфіса.

1967 – у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт "All You Need Is Love".

1977 – США провели перше випробування "гуманної" зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими.

1989 – в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.

1990 – в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики

2009 – поховали короля поп-музики Майкла Джексона.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 липня

1852 – Володимир Науменко, український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературознавець.

1860 – Густав Малер, австрійський композитор, оперний і симфонічний диригент.

1861 – Нетті Стівенс, американський біолог, який першим встановив залежність статі від набору хромосом.

1882 – Янка Купала (Іван Луцевич), класик білоруської літератури, письменник, поет і драматург.

1884 – Леон Фойхтванґер, німецький письменник.

1893 – Мирослав Крлежа, хорватський письменник та драматург.

1899 – Джордж К'юкор, американський кінорежисер і сценарист ("Газове світло", "Моя чарівна леді").

1901 – Вітторіо Де Сіка, італійський кінорежисер та актор, один з видатних діячів італійського та світового кіно.

1904 – Мороз Михайло Ілліч, видатний український художник, працював у США, відомий своїми експресіоністськими пейзажами.

1908 – Дорліак Ніна Львівна, радянська камерна та оперна співачка. Дружина видатного українського радянського піаніста Святослава Ріхтера.

1907 – Роберт А. Гайнлайн, американський письменник, один з основоположників наукової фантастики.

1921 – Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп.

1927 – Григорій Гавриленко, український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації.

1930 – Генк Моблі, американський джазовий саксофоніст.

1932 – Джо Завінул, австрійсько-американський джазовий музика і композитор.

1940 – Рінґо Старр (Річард Старкі), рок-музикант (The Beatles), співак ("It Don't Come Easy", "Photograph", "You're Sixteen").

1944 – Тото Кутуньо, італійський композитор, співак.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цю ніч зоряно, то буде багато грибів.

Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.

Сильна роса – до врожаю огірків.

Якщо в цей день дощ заплаче, то через 5 днів сонце засміється.

Цикади скрекочуть – до жаркого дня.

Зарості верби на вітру шумлять – до зливи.

Аромат польових квітів посилився – до дощу.

Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.

Листя папороті чоловічого донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.

Якщо сон з 6 на 7 липня і збудеться, то дуже не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 липня, може здійснитися через пів року. Якщо цього не відбулося, то вже не варто чекати його здійснення.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

За повір'ям, селяни днем замикають коней, щоб їх не змогли вкрасти відьми й відправитися на них на шабаш. Живим кінь звідти не повернеться. Для захисту від відьом в кутах скотарні ставили вирвані з коренем осики або встромляли осикові гілки.

Також не варто забувати про обережність. В Іванов день змія-мідянка на добу набуває зір і робиться вкрай небезпечною. Вона може кинутися на людину і вкусити її. Стверджували, що людина, вкушена змією в Іванов день, скоро помре.

Спати в ніч на Івана Купала вважалося негоже. Після свята вирушали на покіс – говорили, що купальська ніч сили додає.

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