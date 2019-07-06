Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

7 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 34
7 липня – неділя - фото 1
7 липня – неділя

Сьогодні, 7 липня, відзначають Івана Купала. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За народним календарем 7 липня називали так: Іванов день, Івана Купали чи Купала, Іван-травник, купальник, перший покіс. Православна церква в цей день святкує Різдво Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна.

7 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 336955

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 7 липня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Мефодій, Антон, Іван, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

7 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1438 – французький король Карл VII проголосив Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського.
  • 1572 – зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.
  • 1659 – об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.
  • 1881 – у "Журналі для дітей" (Рим) уперше надрукована казка "Піноккіо".
  • 1923 – у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.
  • 1940 – у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.
  • 1954 – відбувся радіодебют Елвіса Преслі. Його пісня "That's All Right (Mama)" прозвучала на станції Мемфіса.
  • 1967 – у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт "All You Need Is Love".
  • 1977 – США провели перше випробування "гуманної" зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими.
  • 1989 – в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.
  • 1990 – в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики
  • 2009 – поховали короля поп-музики Майкла Джексона.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 липня

  • 1852 – Володимир Науменко, український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературознавець.
  • 1860 – Густав Малер, австрійський композитор, оперний і симфонічний диригент.
  • 1861 – Нетті Стівенс, американський біолог, який першим встановив залежність статі від набору хромосом.
  • 1882 – Янка Купала (Іван Луцевич), класик білоруської літератури, письменник, поет і драматург.
  • 1884 – Леон Фойхтванґер, німецький письменник.
  • 1893 – Мирослав Крлежа, хорватський письменник та драматург.
  • 1899 – Джордж К'юкор, американський кінорежисер і сценарист ("Газове світло", "Моя чарівна леді").
  • 1901 – Вітторіо Де Сіка, італійський кінорежисер та актор, один з видатних діячів італійського та світового кіно.
  • 1904 – Мороз Михайло Ілліч, видатний український художник, працював у США, відомий своїми експресіоністськими пейзажами.
  • 1908 – Дорліак Ніна Львівна, радянська камерна та оперна співачка. Дружина видатного українського радянського піаніста Святослава Ріхтера.
  • 1907 – Роберт А. Гайнлайн, американський письменник, один з основоположників наукової фантастики.
  • 1921 – Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп.
  • 1927 – Григорій Гавриленко, український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації.
  • 1930 – Генк Моблі, американський джазовий саксофоніст.
  • 1932 – Джо Завінул, австрійсько-американський джазовий музика і композитор.
  • 1940 – Рінґо Старр (Річард Старкі), рок-музикант (The Beatles), співак ("It Don't Come Easy", "Photograph", "You're Sixteen").
  • 1944 – Тото Кутуньо, італійський композитор, співак.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цю ніч зоряно, то буде багато грибів.
  • Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.
  • Сильна роса – до врожаю огірків.
  • Якщо в цей день дощ заплаче, то через 5 днів сонце засміється.
  • Цикади скрекочуть – до жаркого дня.
  • Зарості верби на вітру шумлять – до зливи.
  • Аромат польових квітів посилився – до дощу.
  • Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.
  • Листя папороті чоловічого донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.
  • Якщо сон з 6 на 7 липня і збудеться, то дуже не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 липня, може здійснитися через пів року. Якщо цього не відбулося, то вже не варто чекати його здійснення.
7 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 336959

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • За повір'ям, селяни днем замикають коней, щоб їх не змогли вкрасти відьми й відправитися на них на шабаш. Живим кінь звідти не повернеться. Для захисту від відьом в кутах скотарні ставили вирвані з коренем осики або встромляли осикові гілки.
  • Також не варто забувати про обережність. В Іванов день змія-мідянка на добу набуває зір і робиться вкрай небезпечною. Вона може кинутися на людину і вкусити її. Стверджували, що людина, вкушена змією в Іванов день, скоро помре.
  • Спати в ніч на Івана Купала вважалося негоже. Після свята вирушали на покіс – говорили, що купальська ніч сили додає.

Читайте також: Гороскоп на липень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію
  • 04 липня, 16:21
  • 805
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 353
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1586298
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна