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7 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 липня, відзначають Івана Купала. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО
За народним календарем 7 липня називали так: Іванов день, Івана Купали чи Купала, Іван-травник, купальник, перший покіс. Православна церква в цей день святкує Різдво Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 7 липня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Мефодій, Антон, Іван, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1438 – французький король Карл VII проголосив Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського.
- 1572 – зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.
- 1659 – об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.
- 1881 – у "Журналі для дітей" (Рим) уперше надрукована казка "Піноккіо".
- 1923 – у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.
- 1940 – у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.
- 1954 – відбувся радіодебют Елвіса Преслі. Його пісня "That's All Right (Mama)" прозвучала на станції Мемфіса.
- 1967 – у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт "All You Need Is Love".
- 1977 – США провели перше випробування "гуманної" зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими.
- 1989 – в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.
- 1990 – в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики
- 2009 – поховали короля поп-музики Майкла Джексона.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 липня
- 1852 – Володимир Науменко, український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературознавець.
- 1860 – Густав Малер, австрійський композитор, оперний і симфонічний диригент.
- 1861 – Нетті Стівенс, американський біолог, який першим встановив залежність статі від набору хромосом.
- 1882 – Янка Купала (Іван Луцевич), класик білоруської літератури, письменник, поет і драматург.
- 1884 – Леон Фойхтванґер, німецький письменник.
- 1893 – Мирослав Крлежа, хорватський письменник та драматург.
- 1899 – Джордж К'юкор, американський кінорежисер і сценарист ("Газове світло", "Моя чарівна леді").
- 1901 – Вітторіо Де Сіка, італійський кінорежисер та актор, один з видатних діячів італійського та світового кіно.
- 1904 – Мороз Михайло Ілліч, видатний український художник, працював у США, відомий своїми експресіоністськими пейзажами.
- 1908 – Дорліак Ніна Львівна, радянська камерна та оперна співачка. Дружина видатного українського радянського піаніста Святослава Ріхтера.
- 1907 – Роберт А. Гайнлайн, американський письменник, один з основоположників наукової фантастики.
- 1921 – Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп.
- 1927 – Григорій Гавриленко, український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації.
- 1930 – Генк Моблі, американський джазовий саксофоніст.
- 1932 – Джо Завінул, австрійсько-американський джазовий музика і композитор.
- 1940 – Рінґо Старр (Річард Старкі), рок-музикант (The Beatles), співак ("It Don't Come Easy", "Photograph", "You're Sixteen").
- 1944 – Тото Кутуньо, італійський композитор, співак.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цю ніч зоряно, то буде багато грибів.
- Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.
- Сильна роса – до врожаю огірків.
- Якщо в цей день дощ заплаче, то через 5 днів сонце засміється.
- Цикади скрекочуть – до жаркого дня.
- Зарості верби на вітру шумлять – до зливи.
- Аромат польових квітів посилився – до дощу.
- Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.
- Листя папороті чоловічого донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.
- Якщо сон з 6 на 7 липня і збудеться, то дуже не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 липня, може здійснитися через пів року. Якщо цього не відбулося, то вже не варто чекати його здійснення.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- За повір'ям, селяни днем замикають коней, щоб їх не змогли вкрасти відьми й відправитися на них на шабаш. Живим кінь звідти не повернеться. Для захисту від відьом в кутах скотарні ставили вирвані з коренем осики або встромляли осикові гілки.
- Також не варто забувати про обережність. В Іванов день змія-мідянка на добу набуває зір і робиться вкрай небезпечною. Вона може кинутися на людину і вкусити її. Стверджували, що людина, вкушена змією в Іванов день, скоро помре.
- Спати в ніч на Івана Купала вважалося негоже. Після свята вирушали на покіс – говорили, що купальська ніч сили додає.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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