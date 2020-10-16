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67-річний Fiat творця Chevrolet Corvette пустять з молотка за шалену суму
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Найближчим часом на аукціоні RM Sotheby's виставлять на продаж унікальний Fiat 8V Supersonic by Ghia 1953 випуску. За автомобіль, першим власником якого був творець оригінального Chevrolet Corvette Генрі Лаув, організатори торгів планують отримати від 1 750 000 до 2 200 000 доларів.
Купе Fiat 8V Supersonic by Ghia дебютувало у 1952 році на Женевському автосалоні. Дводверка стала справжнім відкриттям автомобільної виставки. Спорткар кардинально відрізнявся від усіх моделей італійської марки, яка після Другої світової війни спеціалізувалася на виробництві бюджетних автомобілів масового сегменту.
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Усього з конвеєра італійського автовиробника зійшло 114 примірників Fiat 8V. Спорткар, який отримав дволітрову "вісімку" потужністю 105 кінських сил, призначався для участі у гонках. Кузов кожної виробленої моделі виготовляли різні європейські ательє. Близько 40 купе побудували спільно з туринською фірмою Ghia, яка спеціалізувалася на авіаційних мотивах. А в проєктуванні екстер'єрів 15 моделей брав участь легендарний італійський дизайнер Джованні Савонуцці. Кожен екземпляр відрізнявся низкою деталей, у зв'язку з чим всі автомобілі є єдиними у своєму роді.
Виставлений на продаж Fiat 8V придбав у 1953 році дизайнер General Motors Генрі Лаув, що став згодом одним з творців Chevrolet Corvette. Власник використовував унікальний спорткар щодня, тому кілька разів міняв двигун. Одного разу, не дочекавшись оригінального мотора з Італії, Генрі встановив на спорткар V8 4.3 виробництва Chevrolet. Цей двигун ховається під капотом "Фіата" і до цього дня.
За словами організаторів аукціону, унікальний спорткар перебуває в ідеальному стані. Автомобіль пройшов комплексну реставрацію, у процесі якої заводський синій кузов моделі пофарбували у червоний колір, а інтер'єр змінив синю оббивку на білу.
Під час торгів за 67-річний Fiat планують отримати від 1 750 000 до 2 200 000 доларів. Якщо все пройде успішно, цей екземпляр стане найдорожчим "Фіатом" в історії. Нинішній рекорд належить Fiat 8V Supersonic Ghia 1953, який у 2017 році продали за 1 375 000 доларів.
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