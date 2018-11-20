66-річна модель з України потрапила в рейтинг BBC 100 Women

Українка Лариса Михальцова, 66-річна модель і вчитель музики, увійшла в сотню найвпливовіших і найбільш надихаючих жінок 2018 року з усього світу BBC 100 Women.

Наша співвітчизниця Лариса Михальцова живе в селі Калинівка Миколаївської області. Понад чотири десятиліття Лариса Михальцова грає на баяні і навчає цьому мистецтву дітей.

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Моделлю українка стала завдяки щасливому випадку: вона грала в ресторані, коли її помітив власник глянцевого видання. Пізніше Ларису запросили на першу фотосесію, за умови, що вона прийде з баяном. На той момент Михальцовій було 63 роки.

Просунути модельну кар'єру їй допоміг онук. До речі, у сотні ВВС – жінки у віці від 15 до 94 років, які представляють більше 60 країн світу! Так, наприклад, в переліку є приголомшлива 94-річна британка Хелен Тейлор Томпсон, колишня шпигунка, яка відправляти закодовані повідомлення під час Другої світової війни і відкрила перший в Європі хоспіс для людей, що живуть зі СНІДом.

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