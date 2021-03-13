630-сильному Maserati MC20 влаштували випробування дрифтом на снігу: відео

Maserati виклала в мережу барвистий ролик з зимових тестів купе MC20 в італійських Альпах, неподалік комуни Лівіньо. Суперкар – перша машина марки зі середньомоторним компонуванням за останні 16 років. Причому її двигун повністю новий, і створений у стінах технічного центру Maserati Innovation Lab.

Відеоряд ковзаючого по імпровізованій засніженій трасі Maserati MC20 у ролику перемежовується кадрами бурхливих гірських потоків. Своєрідний натяк на вибуховий характер суперкара.

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Під капотом дводверки працює бітурбомотор V6 Nettuno, перший власний силовий агрегат Maserati за останні 20 з гаком років. Він є далеким родичем "вісімки" Ferrari F154, забезпечений комбінованим уприскуванням і подвійним запалюванням, з передкамерною системою, як у болідів Формули-1, і традиційною іскровою.

Віддача мотора становить 630 кінських сил і 730 Нм крутного моменту, які доступні у діапазоні 3000-5500 оборотів. Тяга на задню вісь йде через восьмиступеневий "робот" з двома зчепленнями та механічний диференціал підвищеного тертя, який за доплату можна замінити на електрокерований.

Прискорення до "сотні" у MC20 займає 2,9 секунди, до 200 кілометрів на годину – 8,8 секунди. Максимальна швидкість – 325 кілометрів на годину.

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