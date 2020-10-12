62-річна Мадонна здивувала кардинальною зміною образу

Королева попмузики Мадонна вирішила змінити імідж і постала перед шанувальниками у незвичному образі.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала селфі, на якому продемонструвала свій новий колір волосся.

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Американська зірка позує в синій сукні з білим комірцем, на обличчі в неї окуляри і виразний макіяж. Однак увагу фанатів привернув світло-рожевий колір волосся знаменитості. Також Мадонна використала для фотографії якийсь фільтр, щоб підкреслити свої вилиці. У підписі до посту вона написала, що так виглядає обличчя жінки, яка тільки що проголосувала на виборах. Співачка закликала всіх американців взяти на себе відповідальність і зробити свій вибір.

Шанувальники знаменитості заявили, що обов'язково наслідують її приклад і відзначили, що світло-рожевий колір волосся їй пасує. Гортайте галерею:

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