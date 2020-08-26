60-річний Антоніо Бандерас розповів, що вилікувався від COVID-19

Антоніо Бандерас повідомив на своїй сторінці у твіттері про одужання після зараження коронавірусною інфекцією на початку серпня. Через хворобу акторові навіть довелося відсвяткувати свій 60-річний ювілей в ізоляції.

Пост актор ілюстрував іронічним фотоколажем, на якому зображено, як Бандерас поборов коронавірус.

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Після 21 дня дисциплінованого ув'язнення можу сказати, що я переміг COVID-19. Я вилікувався. Я думаю про тих, кому не пощастило так, як мені, і про тих, хто страждав більше за мене. Також бажаю сил тим, хто бореться прямо зараз, – написав Бандерас.

Нагадаємо, за час пандемії COVID-19 встигли перехворіти багато інших знаменитостей, у тому числі Ліна Данем, Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон, Пінк, Ольга Куриленко, Новак Джокович, Маріон Котійяр і Гійом Кане, Ідріс Ельба і Крістофер Хів'ю.

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